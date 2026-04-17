Talimatı şimdiden verdi! Arda Turan Beşiktaşlı yıldıza kafayı taktı

Beşiktaş’ta son haftalarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ersin Destanoğlu, Avrupa kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor. Genç kaleciye sezon sonu yaklaşırken ilginin artması siyah-beyazlı yönetimi de yakından ilgilendiriyor.

BELÇİKALILAR PEŞİNDE

Belçika basınında yer alan bilgilere göre Westerlo ve Club Brugge, Ersin Destanoğlu’nu uzun süredir takip ediyor. İki kulübün de sezon bitiminde Beşiktaş’ın kapısını çalarak resmi girişimlerde bulunabileceği ifade ediliyor. Bu gelişme, transfer yarışını daha da hareketlendirmiş durumda.

ARDA TURAN KANCAYI ATTI

Haberde dikkat çeken bir diğer detay ise Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk’in de genç kaleciyi izleyen ekipler arasında yer alması. Ukrayna temsilcisinin Ersin’i yakından takip ettiği ve performans raporlarını düzenli olarak değerlendirdiği belirtiliyor.

BEŞİKTAŞ TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 24 yaşındaki kaleciyle kontrat yenilemek istese de gelecek tekliflere göre kararını şekillendirecek.

Bu sezon tüm kulvarlarda 26 maça çıkan Ersin Destanoğlu, 8 karşılaşmada kalesini gole kapatırken toplamda 27 gol yedi. Güncel piyasa değeri 2,5 milyon euro olarak gösterilen genç file bekçisinin geleceği merakla bekleniyor.