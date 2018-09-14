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Talisca yine sahnede

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 14.09.2018 16:40 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca, Çin'de şov yapmaya devam ediyor. Talisca, 90+2'de attığı golle Guangzhou Evergrande'ye Beijing Guoan karşısında 3 puanı getiren isim oldu. Talisca bu golle 10 maçta 12. kez ağları havalandırdı.

Talisca yine sahnede

Beşiktaş'ta kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Çin ekibi Guangzhou Evergrande'ye transfer olan Anderson Talisca gollerine devam ediyor... Brezilyalı yıldız, takımına Beijing Guoan karşısında galibiyeti getiren isim oldu.

Guangzhou Evergrande - Beijing Guoan maçının son anlarında sahneye çıkan Anderson Talisca, savunma arkasına atılan topa hareketlendi ve yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. Talisca bu golle 10. maçında 12. golünü kaydetti.

Guangzhou Evergrande bu galibiyetle puanını 45 yaptı ve haftaya lider giren Beijing Guoan'ı averajla geride bırakarak ikinci sıraya çıktı. Çin Süper Ligi'nde 46 puanla Shanghai SIPG lider durumda bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
anderson talisca Beijing Guoan Guangzhou Evergrande Beşiktaş

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