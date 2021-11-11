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Talisca Beşiktaş'a geri mi dönecek? Al Nassr'da flaş ayrılık kararı

11.11.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ı Anderson Talisca transferiyle ilgili umutlandıran bir gelişme yaşandı. Talisca'nın 2024 sezonun sonuna kadar sözleşmesi bulunduğu Al Nassr'da teknik direktör Pedro Emmanuel’in sözleşmesi feshedildi.

Talisca Beşiktaş'a geri mi dönecek? Al Nassr'da flaş ayrılık kararı

Beşiktaş ocakta yeniden kadrosunda görmek istediği Talisca’nın kulübü Al Nassr’da sular durulmuyor.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Suudi Arabistan ekibi, Futbol İcra Direktörü Hüseyin Abdulghani’nin istifasını kabul ederken, teknik direktör Pedro Emmanuel’in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

BEŞİKTAŞ HAREKETE GEÇECEK

Beşiktaş, yaşanan gelişmeleri yakından takip ederken Josef de Souza’da olduğu gibi Talisca’nın serbest kalması durumunda harekete geçeceği öğrenildi.

Beşiktaş'ta Anderson Talisca sürpriziBeşiktaş'ta Anderson Talisca sürprizi

2024 SONUNA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Kulübünde mutsuz olduğu öğrenilen Sambacı’nın Al Nassr ile 2024 sezonun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Beşiktaş Futbol Kulübü
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