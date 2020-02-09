Talisca'dan virüs açıklaması

Çin Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande'de forma giyen Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, transfer sezonu sona ermesine rağmen hakkında çıkan iddialara yönelik konuştu. İsminin Brezilya takımlarıyla anılması üzerine yeniden bir açıklama yapan Talisca, koronavirüs için de konuştu

Anderson Talisca yaptığı açıklamada, "Sürekli transfer mesajı alıyorum, bir yere gidip gitmeyeceğimi soruyorlar. Çin'deki virüs nedeniyle biraz tatil yaptım, ailem endişelendi ama transferlik bir durum yok. Bir yere ayrılmadım. Brezilya'ya da dönmeyeceğim" sözlerine yer verdi.

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Guangzhou Evergrande formasını 45 kez giyen Talisca, 32 gol atarken 10 da asist yapma başarısı gösterdi.

LİG ERTELENMİŞTİ

Çin Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, futbolun bütün unsurlarının yeni tip koronavirüs vakalarından etkilenmemesi için bütün seviyelerdeki liglerin başlama tarihinin ertelendiği açıklamıştı. Çin Süper Ligi'nin bu yılki takvimi 22 Şubat-31 Ekim tarihleri olarak planlanmıştı.

Çin'deki koronavirüs vakalarından futbol dışındaki spor branşları da etkilendi. 15-16 Şubat'taki Erkekler Alp Disiplini Dünya Kupası ile 13-15 Mart'taki Dünya Salon Atletizm Şampiyonası iptal edilmişti.

(SPORX)

