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Talisca, Galatasaray'a mı geliyor? Çıkan iddialar sonrası menajerinden açıklama geldi!

01.03.2023 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'da oynayan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anderson Talisca'nın Galatasaray ile el sıkıştığı iddia edilmişti. Sözleşmesi 2024 yılında sona erecek Brezilya oyuncunun Avrupa'da bir takımda oynama isteği nedeniyle Al Nassr'dan ayrılacağı konuşuluyordu. Talisca'nın menajerinden flaş bir cevap geldi.

Talisca, Galatasaray'a mı geliyor? Çıkan iddialar sonrası menajerinden açıklama geldi!

Hemen hemen her transfer döneminde adı Süper Lig devleriyle anılan Talisca'nın Galatasaray ile anlaştığı ve sezon sonunda sarı-kırmızılı formayı giyeceği iddia ediliyordu.

SUUDİ GAZETECİ DUYURDU

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Suudi gazeteci Jryan Al-Odhiani'nin haberine göre, Galatasaray ile Talisca sözlü anlaşmaya vardığı yazıldı. Bu sezon 16 maçta 14 gol katkısı yapan Brezilya oyuncunun Galatasaray forması giymeye çok yakın olduğu iddia edilmişti.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

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Talisca'nın menajerinden yapılan açıklamada, böyle bir sözlü anlaşmanın olmadığı ifade edildi. Talisca'nın Suudi Arabistan'da mutlu olduğu ve sözleşmesinin sonuna kadar bu takımda kalacağı yazıldı.

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