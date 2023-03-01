Talisca, Galatasaray'a mı geliyor? Çıkan iddialar sonrası menajerinden açıklama geldi!

Hemen hemen her transfer döneminde adı Süper Lig devleriyle anılan Talisca'nın Galatasaray ile anlaştığı ve sezon sonunda sarı-kırmızılı formayı giyeceği iddia ediliyordu.

SUUDİ GAZETECİ DUYURDU

Suudi gazeteci Jryan Al-Odhiani'nin haberine göre, Galatasaray ile Talisca sözlü anlaşmaya vardığı yazıldı. Bu sezon 16 maçta 14 gol katkısı yapan Brezilya oyuncunun Galatasaray forması giymeye çok yakın olduğu iddia edilmişti.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Talisca'nın menajerinden yapılan açıklamada, böyle bir sözlü anlaşmanın olmadığı ifade edildi. Talisca'nın Suudi Arabistan'da mutlu olduğu ve sözleşmesinin sonuna kadar bu takımda kalacağı yazıldı.

