Talisca Guangzhou Evergrande'den 6 ayda 6 milyon euro kazanacak!

Ocak ayına kadar Çin Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande'de forma giyecek olan Anderson Talisca'nın bu seçiminin perde arkası ortaya çıktı.

Premier Lig'e transfer olması beklenirken bir anda Çin'in yolunu tutan golcü oyuncunun burada yaptığı 6 aylık anlaşma gereği 6 milyon euro gelir elde edeceği belirtildi.

Beşiktaş'ta oynadığı 2. sezonda yıllık 2.5 milyon euro kazanan oyuncunun Çin'de 6 ayda bu rakamın 2.5 katını elde edeceği aktarıldı.

Anderson Talisca, Beşiktaş formasıyla çıktığı 80 resmi maçta 37 gol attı 14 de asist yapma başarısı gösterdi.

(Yeni Şafak)

