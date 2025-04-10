Talisca, lösemi tedavisi gören Yusuf Berat ile görüştü!

Yusuf Berat Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile mücadele ettiği maç öncesi tabletle bağlanarak seremonide yer almıştı.

KÜÇÜK YUSUF ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Anderson Talisca, Bursa’da lösemi tedavisi gören 9 yaşındaki Berat Yusuf'u telefonla arayarak görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Talisca hayranı olduğu öğrenilen 9 yaşındaki Yusuf Berat aldığı bu telefon sonrası şaşkınlığını gizleyemedi. Trabzonspor maçında Süper Lig'de ilk Hat-trickini yapan Talisca, Yusuf'a imzalı forma göndereceğini söyledi. Küçük Yusuf, Anderson Talisca'nın gollerini çok beğendiğini söyledi ve beraber playstation oynamaktan mutluluk duyacağını ifade etti.