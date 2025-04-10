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  4. Talisca, lösemi tedavisi gören Yusuf Berat ile görüştü!

Talisca, lösemi tedavisi gören Yusuf Berat ile görüştü!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
10.04.2025 14:18
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Fenerbahçe- Trabzonspor karşılaşması öncesi Sarı-lacivertli forması ile tabletle seremoniye bağlanan lösemi hastası Yusuf Berat bugün hayranı olduğu Anderson Talisca ile telefonda görüştü.

Talisca, lösemi tedavisi gören Yusuf Berat ile görüştü!
Talisca

Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Yusuf Berat Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile mücadele ettiği maç öncesi tabletle bağlanarak seremonide yer almıştı.

KÜÇÜK YUSUF ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

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Anderson Talisca, Bursa’da lösemi tedavisi gören 9 yaşındaki Berat Yusuf'u telefonla arayarak görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Talisca hayranı olduğu öğrenilen 9 yaşındaki Yusuf Berat aldığı bu telefon sonrası şaşkınlığını gizleyemedi. Trabzonspor maçında Süper Lig'de ilk Hat-trickini yapan Talisca, Yusuf'a imzalı forma göndereceğini söyledi. Küçük Yusuf, Anderson Talisca'nın gollerini çok beğendiğini söyledi ve beraber playstation oynamaktan mutluluk duyacağını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
spor lösemi Anderson Talisca fenerbahçe
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