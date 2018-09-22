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Talisca şova devam ediyor!

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 22.09.2018 18:13 | Son Güncelleme

Çin Süper Lig 23. hafta karşılaşmasında Guangzhou Evergrande, 2-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmada Anderson Talisca'nın 2 gol, 1 asistlik müthiş performansıyla Jiangsu Suning'i deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başardı

Talisca şova devam ediyor!

Çin Süper Lig'inde 23. hafta karşılaşmasında Jiangsu Suning ile Guangzhou Evergrande karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan taraf, ev sahibi Jiangsu Suning oldu. Ev sahibi ekip, henüz ilk dakikada Eder ve 8. dakikada Ang Li ile bir anda 2-0 öne geçti.

Mücadelenin ilk 45 dakikasında başka gol olmadı ve devre arasında Jiangsu Suning'ın 2-0 üstünlüğü ile gidildi.

İkinci yarıya daha istekli başlayan Guangzhou Evergrande aradığı golü 63. dakikada Paulinho ile buldu. Bu gol de asisti Anderson Talisca yaptı.

Skor 2-1 olduktan sonra Guangzhou Evergrande, Anderson Talisca ile üst üste goller buldu. Talisca 73 ve 78. dakikada attığı gollerle takımını deplasmanda 3-2 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda da başka gol olmayınca Guangzhou Evergrande, 2-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmada Jiangsu Suning'i deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Guangzhou Evergrande ile 12. lig karşılaşmasına çıkan Anderson Talisca ligdeki gol sayısını 14 yaptı. Talisca'nın 5'te asisti bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
anderson talisca Jiangsu Suning-Guangzhou Evergrande

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
beşiktaş çok büyük balık kaçırdı
Beşiktaş çok hata yaptın bu adamı bırakmayacaktınız.
o ligteki kalecileri bizim ülkede 3. ligte oynatmazlar..her topu içeri alıyorlar
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