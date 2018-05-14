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Talisca ve Giuliano, Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alamadı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 14.05.2018 20:22 | Son Güncelleme

Brezilya Milli Takımı'nın 2018 Dünya Kupası'nda mücadele edecek kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Tite tarafından açıklanan kadroda, Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca ve Fenerbahçeli Giuliano yer almadı. Sakatlığı bulunan yıldız sağ bek Dani Alves de Rusya'da mücadele edecek kadroda kendisine yer bulamadı.

Talisca ve Giuliano, Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alamadı

Anderson Talisca ve Giuliano'ya kötü haber. Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite, Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'da mücadele edecek kadroyu açıkladı.

Tite'nin açıkladığı kadroda Anderson Talisca ve Giuliano yer almadı. Tite, sakatlığı bulunan Dani Alves'i de kadroya dahil etmedi.

İşte Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosu;

Kaleci: Alisson, Ederson, Cássio

Savunma: Danilo, Fagner, Marcelo, Filipe Luís, Thiago Silva, Marquinhos, Miranda, Geromel

Orta saha: Casemiro, Renato Augusto, Coutinho, Douglas Costa, Willian, Fernandinho, Paulinho, Fred

Forvet: Neymar, Taison, Gabriel Jesus, Roberto Firmino

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Anahtar Kelimeler:
Giuliano anderson talisca

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