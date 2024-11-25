Talisca yapacağını yaptı! Son hamlesiyle Fenerbahçe taraftarını sevinçten çılgına çevirdi... 'Transferi duyurdu'

Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe’de, Jose Mourinho’nun talepleri ışığında transfer listesini oluşturuyor ve bu süreçte sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İLK HEDEF TALISCA

Sarı-Lacivertliler'de taraftarı da heyecanlandıran isimlerin başında Anderson Talisca gelirken, yönetim yıldız ismi ikna etmeyi başardı ve Al-Nassr ile yürütülen pazarlıklarda son aşamalara gelinmişti.

TALISCA'DAN FLAŞ HAMLE

Fenerbahçeli taraftarlar heyecan içinde Talisca transferinin resmiyete dökülmesini beklerken Brezilyalı futbolcudan flaş bir hamle geldi.

FRED VE BECAO'YU TAKİP ETTİ

Anderson Talisca sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcuları Fred ve Rodrigo Becao'yu takibe aldı. Talisca'nın bu hareketi sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.