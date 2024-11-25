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Talisca yapacağını yaptı! Son hamlesiyle Fenerbahçe taraftarını sevinçten çılgına çevirdi... 'Transferi duyurdu'

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.11.2024 11:21
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Şampiyonluk hasretiyle yanıp tutuşan Fenerbahçe'de ligde devre arası yaklaşırken, transfer harekatı da hız kazanmıştı. Sarı-Lacivertli taraftarları en çok heyecanlandıran isimlerin başında Anderson Talisca gelirken Brezilyalı oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı hamle Fenerbahçe taraftarını çok heyecanlandırdı. Bazı taraftarlar Talisca'nın bu hamlesi sonrası 'Bitti bu iş, transferi duyurdu' yorumunda bulundu. İşte detaylar...

Talisca yapacağını yaptı! Son hamlesiyle Fenerbahçe taraftarını sevinçten çılgına çevirdi... 'Transferi duyurdu'
Anderson Talisca

Anderson Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe’de, Jose Mourinho’nun talepleri ışığında transfer listesini oluşturuyor ve bu süreçte sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İLK HEDEF TALISCA

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Sarı-Lacivertliler'de taraftarı da heyecanlandıran isimlerin başında Anderson Talisca gelirken, yönetim yıldız ismi ikna etmeyi başardı ve Al-Nassr ile yürütülen pazarlıklarda son aşamalara gelinmişti.

TALISCA'DAN FLAŞ HAMLE

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Fenerbahçeli taraftarlar heyecan içinde Talisca transferinin resmiyete dökülmesini beklerken Brezilyalı futbolcudan flaş bir hamle geldi.

FRED VE BECAO'YU TAKİP ETTİ

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Anderson Talisca sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcuları Fred ve Rodrigo Becao'yu takibe aldı. Talisca'nın bu hareketi sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.

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