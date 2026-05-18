Tam 1 ton 200 gram! 'Bayram' iki tosun boyutunda

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban pazarlarında hareketlilik başladı. Yıldırım ilçesinde kurulan kurban pazarının en dikkat çeken kurbanlığı ise Afyonkarahisar’dan getirilen 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki 'Bayram' isimli dev tosun oldu.

Simental ve şarole kırması olan, heybetiyle dikkat çeken 3 yaşındaki bu hayvandan yaklaşık 650 kilogram kemiksiz et çıkacağı öngörülüyor.

Simental ve şarole kırması olan, heybetiyle dikkat çeken 3 yaşındaki bu hayvandan yaklaşık 650 kilogram kemiksiz et çıkacağı öngörülüyor.

650 BİN LİRA TALEP EDİLDİ

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinden gelen ve pazarın en büyük hayvanını satışa sunan besici Reşat Çimendağ ve Yusuf Bozdoğan, şampiyon tosun için 650 bin lira talep ettiklerini, aynı sürüde bulunan 1 ton 100 kilogramlık diğer bir tosun için ise 550 bin lira istediklerini belirterek, pazarlık paylarının olduğunu ifade etti.

MERADA YETİŞTİ 2 AY KALA BESİYE ALINDI

Çimendağ, hayvanları kendi işletmelerinde yavruluktan itibaren özenle yetiştirdiklerini, mera hayvanı olduğunu belirterek, kesime son iki ay kala özel besiye aldıklarını söyledi. Çimendağ, etin lezzetli olması için hafif yağlı bir yapıda olması gerektiğine dikkati çekti.

Bu yıl artan maliyetlerden dert yanan Çimendağ, geçen yıl 500 lira olan yem çuvalının bu yıl 1000 liraya yükseldiğini, araç başına 50 bin lira nakliye ücreti ödediklerini ve pazar yeri kiralarının da yüksek olduğunu vurguladı.

Çimendağ, maliyetlerin katlanması nedeniyle piyasada hayvan sayısının azaldığını ve fiyatların geçen yıla oranla iki katına çıktığını sözlerine ekledi.

GİDEREK ZORLAŞIYOR

Bozdoğan ise pazarın en ağır hayvanı olan "Bayram" adını verdikleri 1 ton 200 kilogramlık kurbanlığa 650 bin lira istediklerini belirterek, "Pazara 80 hayvanla giriş yaptık. Nakliyesi, kirası ve diğer giderler derken artık giderek zorlaşıyor. Pazarın şampiyonu bizde. 650 kilogram kemiksiz et gelir. Taliplilerle pazarlık yapılır" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

