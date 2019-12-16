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Tam 1 yıldır kızından iz arıyordu! Kader Buse'nin acılı babasından flaş açıklama!

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YAŞAM  | Son Güncelleme

Antalya'nın Kemer ilçesinde ocakta meydana gelen hortum sırasında kaybolan Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar, derede yaptıkları aramada kızının içinde bulunduğu aracın ön tampon parçasına ulaştıklarını söyledi.

Kemer'de 326 gün önce hortum sırasında kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ın (20) babası Ahmet Acar, kızının bulmak için derede kepçe, dozer ve dedektörle arama çalışmasına devam ediyor.

Acılı baba Acar, AA muhabirine, iki hafta önce derede yaptıkları aramada kızının içinde bulunduğu aracın parçasına ulaştıklarını söyledi.

Özel olarak tuttukları dozer, kepçe ve dedektörle kızını aramaya devam edeceğini belirten Acar, "Arabamızın ön tamponunu bulduk ve bunun için umutlarımı kaybetmek istemiyorum. Artık kızımın bulunmasını istiyorum." dedi.

Kemer ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen hortumda, Ayla Akkın ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu otomobil dereye sürüklenmişti. Kurtarılan anne hastaneye kaldırılmış, sele kapılan kızı kaybolmuştu. Ekiplerin yoğun arama çalışmalarına rağmen sonuç alınamamıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Kemer Kader Buse Acar Ahmet Acar

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
allah sabır versin
zengin birisi insanlık namına bu adamın tüm arama masraflarını karşılayıp o kızın cenazesini bulmalı,Allah rızası için yapmalı buna,Rabbim abimize sabırlar versin,gencecik kızı sular altında yok oldu gitti
allah yardımcıları olsun
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