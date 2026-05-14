Tam 140 kilo! Dev keçiyi görenler telefonuna sarıldı

Kurban Bayramı yaklaşırken Elazığ'daki çiftliklerde bayram mesaisi hız kazandı. Yaylalardan inen hayvanların işaretleme ve satış süreci başlarken, cüssesiyle görenleri şaşırtan bir keçi kurbanlıklar arasında öne çıktı.

Yetiştirici Yiğithan Çopur, kurbanlıkların gelişiminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, pazarın rekor adayını kendi fiziksel ölçüleriyle tanıttı.

Sağlıklı yapısı ve devasa görünümüyle şimdiden yoğun ilgi gören keçi, işaretleme işlemlerinin ardından alıcısını beklemeye başladı. Öte yandan, çiftlikteki hareketliliğin bayrama kadar artarak devam etmesi bekleniyor.

Hayvanın heybetini anlatan Çopur, "Çobanlık hayvanlarımız çiftliğimize indi, kurbanlık satış ve işaretlemelerimize başladık. Rekor kiloya ulaşan bir hayvanımız. Ben 1.90 boyunda ve 120 kiloyum. Hayvanı yanımda tuttuğumda, cüssesinin benim ölçülerimi dahi geride bıraktığı net bir şekilde görülüyor. Sezonun ilk rekoru diyebiliriz" dedi.

