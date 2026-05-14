Türkiye'de genç nüfusun en yoğun olduğu il açıklandı

TÜİK projeksiyonlarına göre genç nüfus oranının gerileme eğilimi sürecek. Buna göre genç nüfus oranının 2040’ta yüzde 12,2’ye, 2060’ta ise yüzde 10,3’e düşmesi bekleniyor.

Türkiye, yüzde 14,8’lik oranla Avrupa Birliği ortalaması olan yüzde 10,7’nin üzerinde yer alırken, dünya ortalamasının ise gerisinde kaldı.

GENÇLER EN ÇOK EĞİTİM İÇİN GÖÇ EDİYOR

2024 yılında 15-24 yaş grubunda 448 bin 826 genç eğitim amacıyla iller arası göç etti. İş bulmak veya işe başlamak için göç eden genç sayısı 102 bin 660 olurken, aileye bağlı göç edenlerin sayısı 79 bin 831 olarak açıklandı. Gençlerin iç göçünde en büyük payı eğitim aldı.

YÜKSEKÖĞRETİMDE KADINLARIN ORANI DAHA YÜKSEK

2024-2025 döneminde yükseköğretimde net okullaşma oranı yüzde 46,3 olarak hesaplandı. Bu oran kadınlarda yüzde 53’e çıkarken, erkeklerde yüzde 39,9’da kaldı.

GENÇ NÜFUSUN EN YOĞUN VE EN DÜŞÜK OLDUĞU İL

TÜİK verilerine göre, 2025 yılı itibarıyla genç nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 20,4 ile Şırnak oldu.

sırada yüzde 20 ile Hakkari ve yüzde 19,8 ile Siirt takip etti.

Genç nüfus oranının en düşük olduğu il: Yüzde 11,7 ile Balıkesir. Sırasıyla Ordu ve Muğla izledi.

NE EĞİTİMDE NE İSTİHDAMDA OLAN GENÇLER YÜZDE 23,3’E YÜKSELDİ

Verilere göre genç işsizlik oranı yüzde 15,3’e gerilerken, ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 23,3’e yükseldi. Bu oran genç kadınlarda yüzde 30,9’a kadar çıktı. Gençlerin işgücüne katılma oranı yüzde 47,6, istihdam oranı ise yüzde 40,3 olarak kaydedildi.

GENÇLERİN YARISINDAN FAZLASI MUTLU

Yaşam Memnuniyeti Araştırması’na göre gençlerin yüzde 54,4’ü kendini mutlu hissediyor. Mutluluk kaynağı olarak yüzde 38,8 ile sağlık ilk sırada yer alırken, başarı ve para onu takip ediyor.

Gençlerin yüzde 87,2’si genel sağlık durumundan, yüzde 73’ü eğitiminden, yüzde 75,5’i ise yaptığı işten memnun olduğunu belirtti.

GENÇ KADINLAR ŞİDDET RİSKİ ALTINDA

Araştırmaya göre son 12 ayda en fazla şiddete maruz kalan grup 15-24 yaş aralığındaki genç kadınlar oldu. En yaygın şiddet türü yüzde 15,2 ile psikolojik şiddet olurken, dijital şiddet ve ısrarlı takip öne çıktı.

10 GENÇTEN 4’Ü YAPAY ZEKAYI AKTİF KULLANIYOR

TÜİK verilerine göre internet kullanan 16-24 yaş grubundaki gençlerin yüzde 39,4’ü üretken yapay zeka araçlarını kullanıyor. Kullanımın büyük bölümü kişisel amaçlara yönelik olurken, kullanmayanların yüzde 80,7’si 'ihtiyaç duymama' gerekçesini gösterdi.