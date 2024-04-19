Tam 3 penaltı kurtaran Olympiakos kalecisi Konstantinos Tzolakis'ten maç sonu 'muska' itirafı!

Fenerbahçe'nin tam 3 penaltısını kurtararak takımının yarı final biletini almasında önemli bir role sahip olan Olympiakos kalecisi Konstantinos Tzolakis, karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"HİSLER DE DEVREYE GİRİYOR"

Tzolakis yaptığı açıklamada, "Antrenörler ile birlikte analiz yapmıştık. Bir noktadan sonra hisler de devreye giriyor. O anda doğru köşeyi seçmeli ve hakkını vermelisiniz." dedi.

"BABAM BANA MUSKA VERDİ"

Genç kaleci ayrıca, "Penaltılardan önce babam bana bir muska verdi. Bu gece beni İstanbul'da yalnız bırakmadı. Ona teşekkür ediyorum. Adım adım ilerliyoruz. Önce lige bakıyoruz ama evet, Konferans Ligi kupasının hayalini kuruyoruz. Neden olmasın?" ifadelerini kullandı.





