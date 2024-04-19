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Tam 3 penaltı kurtaran Olympiakos kalecisi Konstantinos Tzolakis'ten maç sonu 'muska' itirafı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.04.2024 08:42
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UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, Yunan ekibi Olympiakos'a penaltılar sonucu elenerek Avrupa'ya veda etti. Karşılaşmada kurtardığı 3 penaltıyla takımını adeta sırtlayan Olmypiakos kalecisi Tzolakis mücadelenin ardından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Konstantinos Tzolakis

Konstantinos Tzolakis

YUN Yunanistan
Yaş: 22 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Olympiakos
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Fenerbahçe'nin tam 3 penaltısını kurtararak takımının yarı final biletini almasında önemli bir role sahip olan Olympiakos kalecisi Konstantinos Tzolakis, karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"HİSLER DE DEVREYE GİRİYOR"

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Tzolakis yaptığı açıklamada, "Antrenörler ile birlikte analiz yapmıştık. Bir noktadan sonra hisler de devreye giriyor. O anda doğru köşeyi seçmeli ve hakkını vermelisiniz." dedi.

"BABAM BANA MUSKA VERDİ"

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Genç kaleci ayrıca, "Penaltılardan önce babam bana bir muska verdi. Bu gece beni İstanbul'da yalnız bırakmadı. Ona teşekkür ediyorum. Adım adım ilerliyoruz. Önce lige bakıyoruz ama evet, Konferans Ligi kupasının hayalini kuruyoruz. Neden olmasın?" ifadelerini kullandı.

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