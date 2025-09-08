SPOR

Tam 41 yıl sonra yaşandı! İspanya'ya 6-0 yenilen milliler kötü bir rekora imza attı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci maçında karşılaştığı İspanya'ya 6-0 mağlup olan A Milli Takımımız 1984'ten bu yana en farklı iç saha yenilgisini aldı. İşte detaylar...

Tam 41 yıl sonra yaşandı! İspanya'ya 6-0 yenilen milliler kötü bir rekora imza attı
Berker İşleyen

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 2. maçında A Milli Futbol Takımımız, son Avrupa şampiyonu İspanya ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı konuk ekip İspanya 6-0'lık skorla kazandı.

41 YIL SONRA İLK

Tam 41 yıl sonra yaşandı! İspanya ya 6-0 yenilen milliler kötü bir rekora imza attı 1

Ortaya çıkan bu sonuç aynı zamanda 41 yıl sonra kötü bir rekoru da beraberinde getirdi.

EN SON 8-0...

Tam 41 yıl sonra yaşandı! İspanya ya 6-0 yenilen milliler kötü bir rekora imza attı 2

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya'ya 6-0 mağlup olan Türkiye, 1984'ten bu yana en farklı iç saha yenilgisini aldı. Milliler, bu maçtan önce iç sahada 14 Kasım 1984'te İngiltere'ye 8-0'lık skorla kaybetmişti.

