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Tam 413 kilo! Yemek yerine bot olarak kullanıyor

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 24.10.2019 10:03 | Son Güncelleme

ABD'de bir çiftçi, yetiştirdiği 413 kilo ağırlığındaki balkabağının içini oyarak bot yaptı. Çiftçinin eline bir de kürek alıp çiftliğindeki gölette gezdiği fotoğraflar sosyal medyada viral oldu.

ABD’nin Tennessee eyaletinde yaşayan Justin Ownby isimli çiftçi, 4 sene boyunca emek vererek 413 kilo ağırlığında bir balkabağı yetiştirdi. Ownby, dev balkabağından tatlı veya başka bir şey yapmak yerine içini oyarak bot yaptı.

Eline bir de kürek alıp çiftliğindeki gölette 'botuyla' gezen Ownby'nin fotoğrafları sosyal medyada viral oldu.

"O kadar ağırdı ki bir komşunun yardımıyla taşıdım ve içini oydum" diyen Ownby, şimdiye kadar yetiştirdiği en ağır balkabağı sayesinde çocuklarıyla eğlenceli anlar yaşadığını anlattı.

Geçen ay Illinois eyaletindeki bir gölde balkabağından yapılan teknelerin yarıştığı bir organizasyon düzenlendiğini anımsatan Ownby, hedeflerinin 450 kilonun üzerinde ağırlığı olan bir balkabağı yetiştirmek olduğunu söyledi.

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