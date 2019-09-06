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Tam 64 yıl geçti! 6-7 Eylül olaylarından geriye kalan korkunç kareler

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 06.09.2019 13:29 | Son Güncelleme

6-7 Eylül olaylarının üzerinden 64 yıl geçti. İşte tarihin tozlu sayfalarından o acı günlere ait kareler...

6 Eylül 1955'te Türkiye tarihinin en karanlık ve acı olaylarından biri yaşandı. İstanbul'da yaşayan gayrimüslimler bir yalan haberle hedef haline getirildi. Selanik'te Atatürk'ün evine Yunanlılar tarafından bomba atıldığı haberinin yayılması üzerine, o gün ellerinde kazma, balta ve sopalarla sokaklara dökülen binlerce kişi gayrimüslimlere ait ev ve iş yerlerini yakıp yıktı.

MEZARLIKLAR TALAN EDİLDİ

Gayrimüslimlere ait dükkan ve evlerin yağmalandığı,ziynet eşyalarının çalındığı, dini mekanların mezarlıkların talan edildiği hatta mezarlıkların açılıp çıkarılan kemiklerin yakıldığı olayların ardından başta Rumlar olmak üzere binlerce Gayrimüslim Türkiye'yi terk etti.

RUM NÜFUS BİR ANDA AZALDI

Nüfus mübadelesi sonucunda 1925 yılında yaklaşık 100.000'e düşen İstanbul'daki Rum nüfus, binlerle ifade edilen sayılara kadar düştü. Bu olayların ardından ise geriye ürkütücü bu kareler kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
6-7 eylül olayları 6 eylül 7 eylül rumlar

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