Tam 7 golün atıldığı Manchester City-Juventus maçında Kenan Yıldız yapacağını yaptı! Sonradan oyuna girdi ama...

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu, üçüncü maçlarla tamamlandı. Manchester City, Camping World Stadyumu'nda Juventus'u 5-2 yenerek grubu lider bitirdi.
Juventus'un milli oyuncusu Kenan Yıldız, 57. dakikada Teun Koopmeiners'ın yerine girerek takımının ikinci golünün asistini yaptı.
Manchester City'nin golleri 9'da Jeremy Doku, 26'da Pierre Kalulu (kendi kalesine), 52'de Erling Haaland, 69'da Phil Foden ve 75'te Savinho'dan geldi. Juventus'un gollerini 11'de Teun Koopmeiners ve 84'te Dusan Vlahovic attı.
Manchester City 9 puanla lider, Juventus 6 puanla ikinci olarak gruptan çıktı. Grubun diğer maçında Al Ain, Wydad AC'yi 2-1 mağlup etti.
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