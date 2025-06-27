Tam 7 golün atıldığı Manchester City-Juventus maçında Kenan Yıldız yapacağını yaptı! Sonradan oyuna girdi ama...

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu, üçüncü maçlarla tamamlandı. Manchester City, Camping World Stadyumu'nda Juventus'u 5-2 yenerek grubu lider bitirdi.

57'DE GİRDİ 84'TE ASİST YAPTI

Juventus'un milli oyuncusu Kenan Yıldız, 57. dakikada Teun Koopmeiners'ın yerine girerek takımının ikinci golünün asistini yaptı.

Manchester City'nin golleri 9'da Jeremy Doku, 26'da Pierre Kalulu (kendi kalesine), 52'de Erling Haaland, 69'da Phil Foden ve 75'te Savinho'dan geldi. Juventus'un gollerini 11'de Teun Koopmeiners ve 84'te Dusan Vlahovic attı.

JUVE İKİNCİ BİTİRDİ

Manchester City 9 puanla lider, Juventus 6 puanla ikinci olarak gruptan çıktı. Grubun diğer maçında Al Ain, Wydad AC'yi 2-1 mağlup etti.