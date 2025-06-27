SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya Serie A

Tam 7 golün atıldığı Manchester City-Juventus maçında Kenan Yıldız yapacağını yaptı! Sonradan oyuna girdi ama...

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda Manchester City ile Juventus arasında oynanan nefes kesen mücadele, toplam yedi gole sahne oldu. Juventus’un yıldızı Kenan Yıldız, maçta yaptığı bir asistle dikkat çekti. İşte detaylar...

Tam 7 golün atıldığı Manchester City-Juventus maçında Kenan Yıldız yapacağını yaptı! Sonradan oyuna girdi ama...
Berker İşleyen
Kenan Yıldız

Kenan Yıldız

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu, üçüncü maçlarla tamamlandı. Manchester City, Camping World Stadyumu'nda Juventus'u 5-2 yenerek grubu lider bitirdi.

57'DE GİRDİ 84'TE ASİST YAPTI

2025-06-26T210252Z_287433455_UP1EL6Q1MGR8V_RTRMADP_3_SOCCER-CLUB-JUV-MCI

Juventus'un milli oyuncusu Kenan Yıldız, 57. dakikada Teun Koopmeiners'ın yerine girerek takımının ikinci golünün asistini yaptı.

Manchester City'nin golleri 9'da Jeremy Doku, 26'da Pierre Kalulu (kendi kalesine), 52'de Erling Haaland, 69'da Phil Foden ve 75'te Savinho'dan geldi. Juventus'un gollerini 11'de Teun Koopmeiners ve 84'te Dusan Vlahovic attı.

JUVE İKİNCİ BİTİRDİ

2025-06-26T205652Z_769932510_UP1EL6Q1M6R8Q_RTRMADP_3_SOCCER-CLUB-JUV-MCI

Manchester City 9 puanla lider, Juventus 6 puanla ikinci olarak gruptan çıktı. Grubun diğer maçında Al Ain, Wydad AC'yi 2-1 mağlup etti.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Süper Lig devi resmen açıkladı! Yıldız isim geri döndü...Süper Lig devi resmen açıkladı! Yıldız isim geri döndü...
Yüksel Yıldırım 115 yıllık kulübün logosunu değiştirdi!Yüksel Yıldırım 115 yıllık kulübün logosunu değiştirdi!
Anahtar Kelimeler:
Juventus son dakika manchester city Kenan Yıldız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yavaş, Özel ve Kılıçdaroğlu'na seslendi: 'Aksi halde hiçbirimizin siyaset yapmasının bir anlamı kalmaz'

Yavaş, Özel ve Kılıçdaroğlu'na seslendi: 'Aksi halde hiçbirimizin siyaset yapmasının bir anlamı kalmaz'

Sosyal medyada tepki çeken kız isteme merasimine müdahale! Damat gözaltına alındı

Sosyal medyada tepki çeken kız isteme merasimine müdahale! Damat gözaltına alındı

Süper Lig devi resmen açıkladı! Yıldız isim geri döndü...

Süper Lig devi resmen açıkladı! Yıldız isim geri döndü...

O olay sonrası taraftar sevinçten çıldırdı! 'G.Saray Osimhen'i açıkladı' forması bile satışta...

O olay sonrası taraftar sevinçten çıldırdı! 'G.Saray Osimhen'i açıkladı' forması bile satışta...

Yüksel Yıldırım 115 yıllık kulübün logosunu değiştirdi!

Yüksel Yıldırım 115 yıllık kulübün logosunu değiştirdi!

7 gol atıldı, Kenan Yıldız yapacağını yaptı! Sonradan girmişti ama...

7 gol atıldı, Kenan Yıldız yapacağını yaptı! Sonradan girmişti ama...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.