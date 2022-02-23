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Tam bir Antep fıstığı şöleni: Antep güzeli tarifi!

23.02.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birkaç malzemeyle kolayca hazırlayacağınız Antep güzeli tarifi, konuklarınızı kendine hayran bırakacak, lezzeti ve kolay hazırlanışıyla ağızlarda bayram havası yaşatacak. Tarifimizin başrolünde adından da anlaşılacağı üzere Antep fıstığı yer alıyor. Sevmeyeni olmayan çerezlerin sultanı Antep fıstığı, girdiği tarife ayrı bir lezzet katıyor. İşte pratik ve lezzetli Antep güzeli tarifi!

Tam bir Antep fıstığı şöleni: Antep güzeli tarifi!

Antep fıstığını baklava ve künefe gibi tatlıların içerisinde bayılarak yiyoruz ancak bu sefer yapacağımız tarifte onu başrole koyuyoruz. Üstelik bunu sizi hiç yormayacak oldukça basit bir tarifle yapacağız. Hem kolay hazırlanışı hem dillere destan lezzetiyle bu tarif favorileriniz arasına girecek. Bu tatlı o kadar hoşunuza gidecek ki misafirlerinize ikram etme konusunda tereddüt edecek hepsini kendiniz yemek isteyeceksiniz! Lokum kıvamındaki tatlının şıklığı da nişan, doğum günü masaları için dekoratif bir seçenek olmasını sağlayacak. İşte ağızlarınızda Antep fıstığı şöleni yaşatacak o harika Antep güzeli tatlısı tarifi!

ANTEP GÜZELİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 1,5 su bardağı öğütülmüş Antep fıstığı

  • 1 çay bardağı badem unu

  • 3 çorba kaşığı çiçek balı

  • 2 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı

ÜZERİ İÇİN

  • Pudra şekeri

  • Hindistan cevizi

  • 10-15 tane soyulmuş Antep fıstığı

HAZIRLANIŞI

  • Lezzetli tarife ilk olarak belirtilen malzemeleri robotla çektirerek başlıyoruz. Antep fıstığı, badem unu, çiçek balı ve Hindistan cevizi yağını robota koyup güzelce çektirin.

  • Malzemeler hamur gibi bir kıvama gelecek. Bu kıvama geldiklerinde karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak top gibi yuvarlayın.

  • Sıra geldi top top hazırladığınız karışımların dışını süslemeye. Bir tabağa Hindistan cevizi ve pudra şekerini dökün. Kendi zevkinize göre oranlarını ayarlayabilirsiniz.

  • Daha sonra hazırladığınız yeşil topları tabaktaki beyaz karışıma iyice bulayın. Hindistan cevizi ve pudra şekeri her topçuğa bolca bulaşsın.

  • Son olarak assolistimiz Antep fıstığı devreye giriyor. Top top hazırlanan, Hindistan cevizi ve pudra şekerine bulanan lezzet toplarının her birinin üzerine süs olarak bütün haldeki Antep fıstıklarını hafifçe bastırarak yerleştirin.

  • Tarifteki malzemeler 4 kişi için yeterli olabilir. Eğer daha kalabalık gruplara bu tarifi sunacaksanız biraz daha fazla malzeme ekleyebilir ya da renkli meyve kuruları ile aynı yöntemle hazırlayacağınız toplarla kombin yapabilirsiniz.

  • Hazırladığınız tatlı topları şık bir şekerliğe ya da lokum tabağına dizerek özel günlerde sunabilirsiniz.

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