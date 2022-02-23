Tam bir Antep fıstığı şöleni: Antep güzeli tarifi!

Antep fıstığını baklava ve künefe gibi tatlıların içerisinde bayılarak yiyoruz ancak bu sefer yapacağımız tarifte onu başrole koyuyoruz. Üstelik bunu sizi hiç yormayacak oldukça basit bir tarifle yapacağız. Hem kolay hazırlanışı hem dillere destan lezzetiyle bu tarif favorileriniz arasına girecek. Bu tatlı o kadar hoşunuza gidecek ki misafirlerinize ikram etme konusunda tereddüt edecek hepsini kendiniz yemek isteyeceksiniz! Lokum kıvamındaki tatlının şıklığı da nişan, doğum günü masaları için dekoratif bir seçenek olmasını sağlayacak. İşte ağızlarınızda Antep fıstığı şöleni yaşatacak o harika Antep güzeli tatlısı tarifi!

ANTEP GÜZELİ TARİFİ

MALZEMELER

1,5 su bardağı öğütülmüş Antep fıstığı

1 çay bardağı badem unu

3 çorba kaşığı çiçek balı

2 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı

ÜZERİ İÇİN

Pudra şekeri

Hindistan cevizi

10-15 tane soyulmuş Antep fıstığı

HAZIRLANIŞI