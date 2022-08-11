YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Tam kıvamında beşamel sos tarifi! Beşamel sos nasıl yapılır?

Tam kıvamında beşamel sos tarifi! Beşamel sos nasıl yapılır?

11.08.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşamel sos yemeklerde sıklıkla kullanılan soslar arasında yer almaktadır. Un, süt ve tereyağının birleşmesiyle ortaya çıkan beşamel sos yemeklerin lezzetine lezzet katmaktadır. Ancak beşamel sosun kıvamı her zaman istenilen sonuçta olmamaktadır. Tam kıvamında beşamel sos için aşağıdaki tarifi uygulayabilirsiniz.

Tam kıvamında beşamel sos tarifi! Beşamel sos nasıl yapılır?

Beşamel sos en çok makarnalarda ve et yemeklerinde kullanılmaktadır. Beşamel sosun temeli Fransaya ait olsa da tüm dünyada sevilerek tüketilmektedir. Oldukça sevilen bu sosu ideal kıvamda yapabilmek için verilen ölçülere sadık kalmak gerekmektedir.

BEŞAMEL SOS TARİFİ

Malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1,5 yemek kaşığı un
1,5 su bardağı oda ısısında süt
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı

Tereyağı ve sıvı yağını küçük bir tencereye alarak eritin. Bu işlemi kısık ateşte yapın ve yakmamaya dikkat edin.
Tereyağınız eridikten sonra unu ilave edin ve sürekli karıştırarak kavurun. Kokusu çıkan un kavrulmuş demektir. Aynı zamanda unu da kavururken ateşi yüksek açmamalısınız, aksi halde ununuz ve yağınız yanabilir.
Üzerine sürekli karıştırarak 1,5 su bardağı sütü yavaş yavaş ilave edin. Çırpıcı ile hızlıca çırpın, topak kalmamasını sağlayın.
Sosunuz kaynayıp koyulaştıktan sonra tuz ve karabiberi de ekleyerek kaynayıncaya kadar karıştırararak pişirin.
1-2 dakika kaynadıktan sonra sosunuzu ocaktan alın

AFİYET OLSUN!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pankeklerim olmuyor diye üzülmeyin! Püf noktalarıyla kolay pankek tarifiPankeklerim olmuyor diye üzülmeyin! Püf noktalarıyla kolay pankek tarifi
Okkalı Türk kahvesinin sırrı! Bol köpüklü yapabilmek için...Okkalı Türk kahvesinin sırrı! Bol köpüklü yapabilmek için...
Kemik Ağrılarını 3 Malzemeli Kür Tarifi İle Unutuyoruz!Kemik Ağrılarını 3 Malzemeli Kür Tarifi İle Unutuyoruz!
Anahtar Kelimeler:
mutfak beşamel sos tarifi sos yemek beşamel tarifi beşamel sos nedir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

O soruyu okurken zor anlar yaşadı! "Hepimizin kalbini yaktılar"

O soruyu okurken zor anlar yaşadı! "Hepimizin kalbini yaktılar"

Zeytinli Rock Festivali'nin yasaklanmasına tepki! "Pilavlı mevlütler..."

Zeytinli Rock Festivali'nin yasaklanmasına tepki! "Pilavlı mevlütler..."

Özel tarifini verdi: Hasta olmak istemiyorsanız...

Özel tarifini verdi: Hasta olmak istemiyorsanız...

Karpuza vurmayı bırakın: Bu yüzden iyisini bulamıyorsunuz

Karpuza vurmayı bırakın: Bu yüzden iyisini bulamıyorsunuz

Sürekli karıştırılıyor! İsot ve pul biber arasındaki büyük fark

Sürekli karıştırılıyor! İsot ve pul biber arasındaki büyük fark

Daha lezzetlisini yemediniz! Püf noktası...

Daha lezzetlisini yemediniz! Püf noktası...

İlginizi Çekebilir

Rahatlamak için masaj seans satın almışlardı ama...

Rahatlamak için masaj seans satın almışlardı ama...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı! “İğrenç olduğumu...”

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı! “İğrenç olduğumu...”

O kadar çok zararı var ki... Sakın içmeyin

O kadar çok zararı var ki... Sakın içmeyin

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.