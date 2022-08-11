Tam kıvamında beşamel sos tarifi! Beşamel sos nasıl yapılır?

Beşamel sos en çok makarnalarda ve et yemeklerinde kullanılmaktadır. Beşamel sosun temeli Fransaya ait olsa da tüm dünyada sevilerek tüketilmektedir. Oldukça sevilen bu sosu ideal kıvamda yapabilmek için verilen ölçülere sadık kalmak gerekmektedir.

BEŞAMEL SOS TARİFİ

Malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1,5 yemek kaşığı un

1,5 su bardağı oda ısısında süt

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Yapılışı

Tereyağı ve sıvı yağını küçük bir tencereye alarak eritin. Bu işlemi kısık ateşte yapın ve yakmamaya dikkat edin.

Tereyağınız eridikten sonra unu ilave edin ve sürekli karıştırarak kavurun. Kokusu çıkan un kavrulmuş demektir. Aynı zamanda unu da kavururken ateşi yüksek açmamalısınız, aksi halde ununuz ve yağınız yanabilir.

Üzerine sürekli karıştırarak 1,5 su bardağı sütü yavaş yavaş ilave edin. Çırpıcı ile hızlıca çırpın, topak kalmamasını sağlayın.

Sosunuz kaynayıp koyulaştıktan sonra tuz ve karabiberi de ekleyerek kaynayıncaya kadar karıştırararak pişirin.

1-2 dakika kaynadıktan sonra sosunuzu ocaktan alın

AFİYET OLSUN!



