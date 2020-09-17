Tam Kıvamında Evde Krem Karamel Tarifi

Krem karamel, yapabileceğiniz en basit muhallebi bazlı tatlılardan biridir. Kulağa karmaşık gelse de sadece krema, yumurta, şeker ve sütten yapılan basit bir tariftir. Bu muhallebiyi diğerlerinden ayıran ve ona adını veren, içeriğindeki karamel sostur. Altın kahverengi karamel, sos kâselerin dibine dökülür ve muhallebi tamamen piştikten sonra kaplar ters yüz edilerek servise hazır hale gelir. Bu pişirme tekniği ona harika bir görünüm sağlar. Pürüzsüz en güzel krem karamel tarifi hazırlamak basit birkaç püf noktaya dikkat etmekten geçer. Evde Krem Karamel Yaparken Dikkat Etmeniz Gerekenler Muhallebinizi fazla çırparsanız, krema ve yumurta karışımında fazla hava kabarcığı olmasına neden olabilirsiniz ve pişirildikten sonra hava kabarcıkları muhallebi içinde kalır. Bunu önlemek için yumurtaları, krema ve sütü birleştirirken gereğinden fazla çırpma yapmamanız gerekir. Hazırlayacağınız krem karamel tarifinde fazla pişirme işlemi yaparsanız aşırı sert bir muhallebi elde edersiniz ve hoş olmayan bir yumurta tadı ortaya çıkarabilir. Bundan kaçınmak için, talimatları dikkatlice izlemeniz yeterli. Eğer muhallebiler fırında çıktıktan sonra hafifçe sallanıyorsa pişme oranı konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.

Muhallebinin eşit şekilde pişirildiğinden emin olmanın bir diğer yolu, tavayı pişirme işleminin ortasında döndürmektir. Yine, muhallebi tamamen hazır görünmüyorsa korkmayın. Tamamen soğuduktan ve bir gece buzdolabında bekledikten sonra, muhallebi zengin ve kremsi kalarak sertleşecektir.

Gerçek krem karamel tarifi buzdolabında 4 güne kadar dayanır. Bu tatlının en az 1 gün buzdolabında saklandıktan sonra soğuk servis edilmesi gerekiyor. Buzdolabındayken taze kalmasını sürdürmek için üzeni kapatmayı deneyebilirsiniz.

Oda sıcaklığında yumurta kullanırsanız ılık sütün yumurtalarla hızlıca etkileşime girmesini sağlayabilirsiniz. Krem karamel tarifi kolay yapılabilen bir tatlı olsa da yumurtanın hızlıca pişip tatlının tadını etkilememesi gerekir.

Yumurta, krema ve sütü karıştırdıktan sonra muhallebi karışımını süzebilirsiniz. Bu, kesilmemiş yumurta içeren ipeksi pürüzsüz bir muhallebi elde etmenizi sağlar. Farklı büyüklükte ramekinler kullanırsanız, pişirme sürenizin değişebileceğini unutmayın.

Ramekinin dış kenarı boyunca küçük, ince bir bıçak kullanarak muhallebileri kolayca çıkarabilirsiniz, bu müdahale muhallebinin daha kolay serbest kalmasını ve dışarı çıkmasını sağlar. Karamel İçin Malzemeler

1 su bardağı toz şeker

1/4 çay kaşığı taze limon suyu Yapılışı

2 litrelik bir tencerede şekeri, limon suyunu ve 1/4 su bardağı soğuk suyu karıştırın.

Şeker kristallerini temizlemek için tavanın kenarlarını tenceredeki suyla karıştırmaya çalışın. Orta-yüksek ateşte kaynatın ve karışım rengini değiştirene kadar 5-8 dakika pişirin.

Rengi eşitlemek ve şekerin izole noktalarda yanmasını önlemek için tavayı bir kez hafifçe döndürün.

Şeker orta kehribar rengine dönene kadar yaklaşık 30 saniye daha pişirmeye devam edin. Karışım renklenmeye başladığında, çok çabuk kararacaktır, bu yüzden dikkatli olmalısınız. Krem karamel sos tarifi hazırlamanın püf noktası zamanlamayı iyi ayarlamaktan geçer.

Muhallebi İçin Malzemeler

2 su bardağı tam yağlı süt

1 su bardağı krema

2/3 su bardağı toz şeker

1/8 çay kaşığı sofra tuzu

4 büyük yumurta

2 büyük yumurta sarısı

1 çay kaşığı saf vanilya özü Yapılışı

Fırının ortasına bir tepsi yerleştirin ve fırını 170C'ye ısıtın.

Hazırladığınız karameli, eşit olarak porsiyonlara ayırarak pişirme kalıplarının dibine dökün. Ayrıca bir çaydanlıkta ya da su ısıtıcıda su kaynatın. Süt, krema, şeker ve tuzu bir tencerede birleştirin ve ara sıra karıştırarak orta-yüksek ateşte kıvam alana kadar karıştırın. Ardından tavayı ocaktan alın. Orta boy bir kapta yumurta sarıları ve vanilyayı çırpın, ardından sıcak süt karışımını sürekli çırparak yavaşça ekleyin.

Karışımı ince bir elekten geçirerek 1 litre ısıya dayanıklı bir ölçüm kabına süzün. Muhallebiyi ramekinler arasında porsiyonlayın. Şimdi kaynattığınız suyu, fırına yerleştirdiğiniz tepsinin üçte birini kaplayacak kadar kızartma tavasına dökün ve muhallebiye su sıçratmamaya dikkat edin. Muhallebileri su banyosunda kenarları eşitlenene kadar pişirin, ve 30 ila 35 dakika sonra hafifçe sallanır hale gelip gelmediklerini kontrol edin.