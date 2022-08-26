YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Tam mevsimi mutlaka yapın! Şifa kaynağı sübye tarifi

Tam mevsimi mutlaka yapın! Şifa kaynağı sübye tarifi

26.08.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kavun yaz mevsiminin vazgeçilmez meyveleri arasında bulunuyor. Oldukça lezzetli olan kavunun sorbesi ve dondurması sıklıkla tercih ediliyor. Kavun çekirdekleri kullanılarak yapılan sübye ise hem eşsiz bir lezzete sahip hem de doğal şifa kaynağı olarak geçiyor. Kavun çekirdekleri kullanılarak yapılan sübyenin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız bu haberi okuyabilirsiniz.

Tam mevsimi mutlaka yapın! Şifa kaynağı sübye tarifi

Tam mevsiminde mis gibi kokan kavun sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden. Kavunun ve kavun çekirdeğinin faydaları saymak bitmiyor. Taptaze kavunları yedikten sonra kalan çekirdekleri çöpe atıyorsanız yanlış yapıyorsanız. Kavun çekirdeklerini kurutarak yaz aylarında inanılmaz ferahlık sağlayacak sübye içeceğini yapabilirsiniz. Oldukça kolay yapılan bu içecek favori yaz içeceğiniz olacak. Sübye çok kolay bozulan bir tarif olduğu için hazırladığınız sübyeyi aynı gün içerisinde tüketmeniz gerekiyor.

SÜBYE NASIL YAPILIR?

Malzemeler

1,5 su bardağı kuru kavun çekirdeği
3/4 su bardağı şeker
2 lt su

Yapılışı

  • Kavun çekirdeklerini rondoda olabildiğince ince şekilde çekin
  • Derin bir kaseye kavun çekirdeği, şeker ve suyu alıp şeker eriyene kadar karıştırın
  • Üzerini hava almayacak şekilde örtüp buzdolabına kaldırın ve 2 saat dinlendirin
  • Süre sonunda sübyeyi ince bir tülbentle süzüp bir sürahiye alın, buzdolabında saklayın ve aynı gün içerisinde tüketin.

AFİYET OLSUN!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Masterchef keşkül tarifi! Keşkül tatlısı nasıl yapılır? Masterchef keşkül tarifi! Keşkül tatlısı nasıl yapılır?
Çat kapı misafirlere asıl sürprizi siz yapın!Çat kapı misafirlere asıl sürprizi siz yapın!
Nar gibi kızaran, dağılmayan kabak mücver tarifi! Lastik gibi olmaması için...Nar gibi kızaran, dağılmayan kabak mücver tarifi! Lastik gibi olmaması için...
Anahtar Kelimeler:
kavun yaz ferah içecekler nasıl yapılır sübye tarif kirde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarkan'dan Gülşen paylaşımı! "Dini kendi yobaz düşüncelerine alet edip..."

Tarkan'dan Gülşen paylaşımı! "Dini kendi yobaz düşüncelerine alet edip..."

Gülşen'in tutuklanmasına Hadise'den tepki! "Büyük bir erdemdir..."

Gülşen'in tutuklanmasına Hadise'den tepki! "Büyük bir erdemdir..."

Esra Erol'a katılmıştı! Caner Toygar bebekle ilgili üzen haberi verdi

Esra Erol'a katılmıştı! Caner Toygar bebekle ilgili üzen haberi verdi

Bu çorbayı içen hastalanmıyor! Adeta gençlik iksiri

Bu çorbayı içen hastalanmıyor! Adeta gençlik iksiri

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Masterchef Hünkarbeğendi tarifi! Mutlaka deneyin

Masterchef Hünkarbeğendi tarifi! Mutlaka deneyin

İlginizi Çekebilir

Vajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştı

Vajinasına dövme yaptırdı! Yetmedi o anları paylaştı

Cinsel ilişki seslerinden rahatsız oldu! İntikamını böyle aldı

Cinsel ilişki seslerinden rahatsız oldu! İntikamını böyle aldı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Öğrencilerin dikkatini dağıtıyorsun”

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Öğrencilerin dikkatini dağıtıyorsun”

Herkesi şaşırtan anlar! Şovun bir parçası sandılar ama...

Herkesi şaşırtan anlar! Şovun bir parçası sandılar ama...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.