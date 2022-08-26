Tam mevsimi mutlaka yapın! Şifa kaynağı sübye tarifi

Tam mevsiminde mis gibi kokan kavun sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden. Kavunun ve kavun çekirdeğinin faydaları saymak bitmiyor. Taptaze kavunları yedikten sonra kalan çekirdekleri çöpe atıyorsanız yanlış yapıyorsanız. Kavun çekirdeklerini kurutarak yaz aylarında inanılmaz ferahlık sağlayacak sübye içeceğini yapabilirsiniz. Oldukça kolay yapılan bu içecek favori yaz içeceğiniz olacak. Sübye çok kolay bozulan bir tarif olduğu için hazırladığınız sübyeyi aynı gün içerisinde tüketmeniz gerekiyor.

SÜBYE NASIL YAPILIR?

Malzemeler

1,5 su bardağı kuru kavun çekirdeği

3/4 su bardağı şeker

2 lt su

Yapılışı

Kavun çekirdeklerini rondoda olabildiğince ince şekilde çekin

Derin bir kaseye kavun çekirdeği, şeker ve suyu alıp şeker eriyene kadar karıştırın

Üzerini hava almayacak şekilde örtüp buzdolabına kaldırın ve 2 saat dinlendirin

Süre sonunda sübyeyi ince bir tülbentle süzüp bir sürahiye alın, buzdolabında saklayın ve aynı gün içerisinde tüketin.

AFİYET OLSUN!



