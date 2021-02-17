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Tamara Ecclestone: Sütümü bağışlamak istiyorum

17.02.2021 15:05 | Son Güncelleme:
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Tamara Ecclestone: Sütümü bağışlamak istiyorum

Formula 1'in eski patronu Bernie Ecclestone'un kızı Tamara Eccleston, geçtiğimiz yıl ikinci kez anne olmuştu. Bir süredir ailesiyle birlikte İsviçre'de olan Eccleston, sosyal medyada takipçilerinden ilginç bir yardım talep istedi.

Dünyanın en zengin iş insanlarından olan Bernie Ecclestone ile Slavica Ecclestone'ın evliliğinden dünyaya gelen Tamara Ecclestone ve eşi Jay Rutland, geçtiğimiz yıl eylül ayında ikinci kızları Serena'yı kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı.

FAZLA SÜTÜNÜ BAĞIŞLAMAK İSTİYOR

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan Ecclestone, küçük kızının beslenmesinden artan anne sütünü bağışlamak istediğini duyurdu. Konuyla ilgili de takipçilerinden yardım istedi.

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Ecclestone, Instagram hesabı üzerinden hayranlarına bunu nasıl yapabileceğini sordu. Eşi ve kızlarıyla birlikte şu an İsviçre'de bulunan Tamara Ecclestone, aynı bağışı Londra'da yaşarken de yaptığını ancak bu sürecin bulunduğu yerde nasıl işlediğini bilmediğini belirtti.

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"FAZLA SÜTÜ ATMAK İSTEMİYORUM"

Ecclestone, "İsviçre'de süt paylaşımı yapabileceğim bir site bilen var mı? Pompa ile aldığım ve kullanmadığım sütü bağışlamalıyım. Bunu İngiltere'de yaptım. Ama İsviçre'de nasıl yapıldığından emin değilim. Fazla sütümü gerçekten atmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

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