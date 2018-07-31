SPOR

Tamer İlaçan: Emircan Seçgin Galatasaray'da başarılı olacaktır!

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.07.2018 18:26 | Son Güncelleme

Sakaryaspor altyapısında yetişerek Galatasaray’a transfer olan Emircan Seçgin’in eski hocası Sakaryaspor Altyapı Koordinatörü Tamer İlaçan, "İnşallah bizi mahcup etmeyecek ve Galatasaray’da çok iyi sonuçlar elde edecektir. Yeni Emircan’lar yetiştirerek Sakarya’ya ve ülke sporuna katkılar sunmayı sürdüreceğiz” dedi.

Tamer İlaçan: Emircan Seçgin Galatasaray'da başarılı olacaktır!

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sakaryaspor'un altyapı koordinatörü Tamer İlaçan, Galatasaray'a transfer olan 16 yaşındaki kaleci Emircan Seçgin'in sarı-kırmızılı takımda başarılı olacağına inandığını belirtti.

Tamer İlaçan, yaptığı yazılı açıklamada, Sakaryaspor'un altyapısından yetişen ve Galatasaray'a transfer olan Emircan Seçgin'e başarılar diledi.

Genç kalecinin kendilerini mahcup etmeyeceğini belirten İlaçan, şunları kaydetti:

"Emircan Galatasaray'da başarılı olacaktır. Yeni Emircanlar yetiştirerek Sakarya'ya ve ülke sporuna katkılar sunmayı sürdüreceğiz. Emircan, Akademi Ligi'nde 15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası için Antalya'da bulunurken, futbol kulüplerimizin beğenisini kazanan bir oyuncumuzdu. O günden bugüne Trabzonspor, Bursaspor, Osmanlıspor, Galatasaray gibi takımlar ısrarla Emircan'ı istiyordu. En sonunda Galatasaray'a transferi gerçekleşti. Bizim açımızdan sevindirici ve mutlu bir olay. Emircan'ın Galatasaray'da çok güzel işler başaracağına inanıyorum."

Açıklamasında Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'na da teşekkür eden İlaçan, "Hamdolsun hiçbir eksiğimiz bulunmuyor. Sakaryaspor'un yeni yönetimi ve teknik heyetiyle de istişare halindeyiz. İnşallah yeni sporcularımız A takımda yer alacak. Emircan'ın transferi altyapıdaki sporcularımızda da heyecan yarattı. İnşallah yeni Emircanlar yetiştirerek Sakarya'ya ve ülke sporuna katkılar sunmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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Galatasaray Sakaryaspor Emircan Seçgin Tamer İlaçan

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