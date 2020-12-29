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Tamer Karadağlı 30 yaş küçük aşkıyla görüntülendi

29.12.2020 09:58 | Son Güncelleme:
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Tamer Karadağlı 30 yaş küçük aşkıyla görüntülendi

FOX TV'de yayınlanan Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil olan oyuncu Tamer Karadağlı, önceki gün kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi.

Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Tamer Karadağlı, FOX TV'nin iddialı yapımlarından biri olan Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu. Oyuncu, iş hayatının yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

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KOMBİNLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Usta oyuncu, önceki gün kendisinden 30 yaş küçük olan 23 yaşındaki Iraz Yıldız ile Nişantaşı'nda görüntülendi.

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53 yaşındaki Karadağlı'nın Yıldız ile deri ceket kombini yapması da dikkatlerden kaçmadı.
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GEÇEN SENE FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞTI

Tamer Karadağlı geçtiğimiz sene Instagram hesabından Iraz Yıldız ile çektirdiği bir fotoğrafı paylaşarak "Geleceğin starı Iraz Yıldız'la Antalya'da çok güldük. Müthiş bir yetenek. Adını çok duyacaksınız" demişti.

IRAZ YILDIZ KİMDİR?

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1997 yılında doğan Iraz Yıldız, piyano çalışmalarına 6 yaşında Çağla Çoker ile başladı. 2006-2009 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı'nda Yuriy Sayutkin'in öğrencisi oldu.

2007 yılında Rusya'da yapılan 3. Gavrilin Genç Yetenekler Yarışması'nda Mansiyon Ödülü, 2009 yılında Sofya'da yapılan Genç Virtüözler Yarışması'nda mansiyon ödülü, yine aynı yıl Mersin'de düzenlenen 1. Kamuran Gündemir Ulusal Piyano Yarışması'nda Mansiyon Ödülü kazandı. 2009 yılında Şef Vladimir Spivakov tarafından Moskova'da gerçekleşen Uluslararası Müzik Festivali'ne davet edildi.

Aynı yıl 10. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Genç Yetenekler Konseri'nde çaldı. MİAM'ın düzenlediği Muammer Sun Onur Gecesine sanatçı Cihat Aşkın'ın çağırısıyla katıldı ve Muammer Sun'un eserlerini seslendirdi. 2010 yılında "Fazıl Say ve Arkadaşları" projesi kapsamında birçok konser verdi.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 6 yorum
bunu bir din adamı yapsaydı şimdi sübyancı diye tefe koyar calarlardi
bir süre kullanılacak sonra atılacak... ailesi var mı acaba onlar ne diyor
eski türk filmlerini hatirlatti seni artis yapacağım.

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