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Tamer Karadağlı'dan Çocuklar Duymasın itirafı: Pınar ayrıldığında...

08.10.2021 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Armağan Çağlayan’ın YouTube programına konuk olan Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın itirafıyla gündeme geldi.

Tamer Karadağlı'dan Çocuklar Duymasın itirafı: Pınar ayrıldığında...

Tamer Karadağlı, Armağan Çağlayan’ın YouTube programı “Dur Bir Dinle”ye konuk oldu. Oyuncu, programda genç meslektaşlarıyla ilgili eleştirilerde bulundu:

“Şimdiki oyuncuların hepsi birbirine benziyor. Bana çok inandırıcı gelmiyorlar. Ben bir role hazırlanırken bu adam nasıl yetişmiştir, nasıl giyinir, nasıl bir saat takar hepsini düşünürüm. Şimdi dizilerde bütün kızlar neredeyse aynı bakıyor. Bütün jönler kirli sakallı. Holding sahibini oynuyor ama kirli sakallı. Türkiye’deki holding sahiplerinden hiçbirini öyle görmedim. O yüzden belki de onları tanımıyorum. Benim bir role hazırlanırken kilo almam, kilo vermem, saçımı kazıtmam o yüzden farklı geliyor. Hepsi, mesleğe saygıyla alakalı.”

'KEŞKE BEN DE AYRILSAYDIM'

Tamer Karadağlı’nın “Çocuklar Duymasın”daki partneri Pınar Altuğ, hakkında aldatma haberleri çıkınca diziden ayrılmıştı. Karadağlı, o dönemle ilgili bir itirafta bulundu:

“Pınar’a da söyledim, ‘Keşke sen ayrıldığında ben de ayrılsaydım’ dedim. O her zaman içimde bir acı oldu. Olması gereken oydu. Ama o zamanki şartlar, televizyonculuk farklıydı.”

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Pınar Altuğ Tamer Karadağlı
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