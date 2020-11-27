Tamer Karadağlı evde halıya takılıp düşünce olay oldu

Çocuklar Duymasın'ın taş fırın erkeği sosyal medyayı salladı. Koronavirüs salgınından dolayı vaktinin çoğunu evde geçiren usta oyuncu Tamer Karadağlı talihsiz bir kaza yaşadı. Video çekerken takipçilerine salonunda bulunan bir şey göstermek isteyen oyuncu, yürürken halıya takılıp yere düştü.

Kendisinin de kahkahaya boğulduğu anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Karadağlı, o anları "Kayıt yaparken halıya takılıp düşmek" notunu ekledi.

Oyuncunun videosu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken binlerce geçmiş olsun mesajı yağdı.

