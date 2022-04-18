Tamer Karadağlı kızı Zeyno'yu yere göre sığdıramadı

Tamer Karadağlı'nın oyuncu Arzu Balkan ile evliliğinden olan kızı Zeyno Karadağlı kocaman oldu. Başarılı bir piyanist olan Zeyno'yu babası yere göğe sığdıramadı.

Karadağlı katıldığı programda "Kızım Zeyno konservatuvarda piyano bölümünde okuyor, şu an 16 yaşında. Besteler yapıyor hatta bir kısa filmin müziğini yazıp besteledi" dedi. Tamer Karadağlı açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

"Erhan Yazıcıoğlu, Volkan Severcan, Okan Bayülgen ile beraber oynadığımız film, Los Angeles Kısa Film Festivali'nde finale kaldı. Eğer kazansaydı Oscar aday adayı oluyordu ve 15 yaşında Oscar'a gidiyordu az daha."

"SOKAKTA KARŞILIĞI YOK"

Karadağlı sosyal medya fenomenlerini de topa tuttu. "Ünlü olmayı meslek sanıyorlar" diyen Tamer Karadağlı açıklamasının devamında "Star, yıldız ulaşılmaz demekti. Şimdi sosyal medyayla herkes ulaşılabilir oldu. 10 milyon takipçisi olan insanların sokakta karşılığı yok. Tanınmış kişi olmakla ünlü olmakla star olmak çok farklı. Yapımcılar oyuncuların sosyal medyadaki takipçisine göre rol veriyorlar. Bu çok korkunç bir şey. 10 milyon takipçisi olan ama sokakta karşılığı olmayan birçok insan var" dedi.



