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Tamer Karadağlı: Lüks içinde gezip tozacağız

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.06.2018 12:21 | Son Güncelleme

'Çocuklar Duymasın' dizisinin yıldızı Tamer Karadağlı, tatil için rotasını Amerika’ya çevirdi. Oyuncu, arkasında yatağı ve banyosu olan, kendi kullanacağı TIR’la Florida’yı dolaşacak

Tamer Karadağlı: Lüks içinde gezip tozacağız

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; motosiklet tutkusuyla tanınan Tamer Karadağlı, bu yazı iki teker değil, dev bir TIR üzerinde geçirecek.

A sınıfından G sınıfına kadar tüm ehliyetlere sahip olduğunu söyleyen 51 yaşındaki oyuncu, kendi kullanacağı araçla kızı Zeyno'yu tatile çıkaracak ve ilginç bir macera yaşayacak.

DEV BİR TIR KİRALADIM'
Zeyno ile Florida'yı dolaşacak olan Tamer Karadağlı, "Dev bir TIR kiraladım. Arkası karavan gibi. Yatak odasından banyosuna kadar her şeyi var. Lüks içinde gezip tozacağız" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
tamer karadağlı tır florida

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