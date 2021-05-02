Tamer Karadağlı'nın genç aşkı Iraz Yıldız paylaşımlarıyla dikkat çekti

54 yaşındaki Tamer Karadağlı’nın 24 yaşındaki piyanist Iraz Yıldız’la ilişkisi doludizgin devam ediyor. Aralarındaki yaş farkından dolayı sık sık eleştirilen ünlü çift, sosyal medyadan kendilerine yapılan yorumlarla ilgili de savcılığa başvurmuştu.

Yaş farkından dolayı aldıkları kötü yorumlardan rahatsız olan çift bazı kullanıcıları şikayet etti. Bu olaydan sonra genç piyanist merak konusu oldu. Sosyal medyad paylaşımlarıyla dikkat çeken Yıldız her paylaşımıyla beğeni topluyor. Iraz Yıldız'ın sevgilisi Karadağlı da zaman zaman fotoğraflara yorum bırakıyor.

Yıldız'ın son paylaşımları da beğeni toplarken bazı takipçilerden de ilişkisiyle ilgili destek mesajları paylaşıldı. Bazı takipçiler kötü yorum yapanlara "Kendi yaşamadığınız bir ilişki hakkında konuşabilme terbiyesizliğini nasıl yapabiliyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi.

IRAZ YILDIZ KİMDİR?

Iraz Yıldız, 1997 yılında dünyaya geldi. Piyano çalışmalarına 6 yaşında Çağla Çoker ile başladı. 2006-2009 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı'nda eğitim görmeye başladı. 2007 yılında Rusya'da yapılan 3. Gavrilin Genç Yetenekler Yarışması'nda Mansiyon Ödülü, 2009 yılında Sofya’da yapılan Genç Virtüözler Yarışması'nda Mansiyon ödülü, yine aynı yıl Mersin'de düzenlenen 1. Kamuran Gündemir Ulusal Piyano Yarışması'nda Mansiyon Ödülü kazandı.