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  4. Tamer Karadağlı’nın ilginç takıntısı! Arkasına bakmadan kaçıyor

Tamer Karadağlı’nın ilginç takıntısı! Arkasına bakmadan kaçıyor

02.10.2021 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taş fırın erkeği Haluk rolüyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı’nın ilginç bir takıntısı olduğu ortaya çıktı. Ayak görmekten hoşlanmadığı söylenen oyuncunun, kendi ayakkabılarını da sadece yatarken ve banyo yaparken çıkardığı söyleniyor. Tamer Karadağlı, ayakkabısını çıkartmasını isteyen arkadaşlarının da kapısından geri dönüyor.

Tamer Karadağlı’nın ilginç takıntısı! Arkasına bakmadan kaçıyor

Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisindeki Haluk rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Tamer Karadağlı'nın bir ayakkabı takıntısı olduğu ortaya çıktı.

2 YER DIŞINDA AYAKKABILARINI HİÇ ÇIKARMIYOR

Evde ayakkabılarıyla dolaşan oyuncu, sadece banyoya gireceği zaman ve yatağa gireceği anlarda ayakkabısını çıkartıyor. Bu takıntısı nedeniyle misafirlikte de sıkıntı yaşayan Karadağlı, ayakkabıları çıkarılması istendiğinde kapıdan döndüğü öğrenildi.

Ayak görmekten hoşlanmayan 54 yaşındaki Karadağlı, parmak arası terliklere de asla tahammül edemiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tamer Karadağlı
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Leş gibi kokar bunun ayakları şimdi :D

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