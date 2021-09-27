Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno büyüdü! Son halini gören şaşıp kalıyor

2002 yılında dünyaaevine giren Arzu Balkan ve Tamer Karadağlı çiftinin, 2006 yılında dünyaya gelen kızları Zeyno, koca kız oldu. Şimdilerde Hacettepe Üniversitesi'nde okuyan Zeyno Karadağlı'nın değişimini gören şaşıp kalıyor. İşte Zeyno Karadağlı'nın son hali:

Zeyno Karadağlı, oyuncu anne babasının izinden giderek sanata yöneldi.

Çocuk yaştan beri piyano çalan Zeyno, meslek olarak müzisyenliği seçti.

Genç kız, ayrıca seslendirme sanatçılığı da yapıyor.

''DAHA BASİT BAKIYORUM HAYATA''

Arzu Balkan, annelik sürecini şu sözlerle tanımlamıştı: Anne olmak bütün bakış açımı değiştirdi. Ben sabır konusunda başka yerlerde sınandım. Anne olmakla birlikte hayatı yeniden keşfetmeye başladım. Zeyno’yla hayata bakışım değişti. O da bana hayatı yeniden keşfetme şansı verdi. Ben artık gökyüzünün maviliğine, yapraktaki kurda, yani çok basit şeylere başka gözle bakıyorum. Bunlar da beni dinamikleştirdi, gençleştirdi. Daha basit bakmaya başladım hayata.

''İYİ Kİ ARZU İLE EVLENDİM''

Tamer Karadağlı, 2007 yılında ayrıldığı eski eşi için şu ifadeleri kullanmıştı: İyi ki Arzu Balkan ile evlenmişim, iyi ki ondan çocuğum olmuş. Kızım Zeyno çok şanslı ki Arzu gibi bir annesi var. Şöhret olduktan sonra hiç 'artık şöhret oldum, parayı da kazandım hadi başka biriyle olayım' diye düşünmedim. Bir daha olur mu olmaz mı bilmem ama ikimizin de şu an ayrı hayatları var. Kızım da 'evlenin' diye baskı yapmıyor, hatta bize gülüyor.



