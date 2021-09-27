MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno büyüdü! Son halini gören şaşıp kalıyor

Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno büyüdü! Son halini gören şaşıp kalıyor

27.09.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Efsane dizi Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği 'Haluk' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno büyüdü. Değişimiyle şoke eden Zeyno Karadağlı, şimdilerde güzeller güzeli bir genç kız oldu.

Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno büyüdü! Son halini gören şaşıp kalıyor

2002 yılında dünyaaevine giren Arzu Balkan ve Tamer Karadağlı çiftinin, 2006 yılında dünyaya gelen kızları Zeyno, koca kız oldu. Şimdilerde Hacettepe Üniversitesi'nde okuyan Zeyno Karadağlı'nın değişimini gören şaşıp kalıyor. İşte Zeyno Karadağlı'nın son hali:

Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno büyüdü! Son halini gören şaşıp kalıyor

Zeyno Karadağlı, oyuncu anne babasının izinden giderek sanata yöneldi.

Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno büyüdü! Son halini gören şaşıp kalıyor

Çocuk yaştan beri piyano çalan Zeyno, meslek olarak müzisyenliği seçti.

Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno büyüdü! Son halini gören şaşıp kalıyor

Genç kız, ayrıca seslendirme sanatçılığı da yapıyor.

''DAHA BASİT BAKIYORUM HAYATA''

Arzu Balkan, annelik sürecini şu sözlerle tanımlamıştı: Anne olmak bütün bakış açımı değiştirdi. Ben sabır konusunda başka yerlerde sınandım. Anne olmakla birlikte hayatı yeniden keşfetmeye başladım. Zeyno’yla hayata bakışım değişti. O da bana hayatı yeniden keşfetme şansı verdi. Ben artık gökyüzünün maviliğine, yapraktaki kurda, yani çok basit şeylere başka gözle bakıyorum. Bunlar da beni dinamikleştirdi, gençleştirdi. Daha basit bakmaya başladım hayata.

Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno büyüdü! Son halini gören şaşıp kalıyor

''İYİ Kİ ARZU İLE EVLENDİM''

Tamer Karadağlı, 2007 yılında ayrıldığı eski eşi için şu ifadeleri kullanmıştı: İyi ki Arzu Balkan ile evlenmişim, iyi ki ondan çocuğum olmuş. Kızım Zeyno çok şanslı ki Arzu gibi bir annesi var. Şöhret olduktan sonra hiç 'artık şöhret oldum, parayı da kazandım hadi başka biriyle olayım' diye düşünmedim. Bir daha olur mu olmaz mı bilmem ama ikimizin de şu an ayrı hayatları var. Kızım da 'evlenin' diye baskı yapmıyor, hatta bize gülüyor.

Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno büyüdü! Son halini gören şaşıp kalıyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nusret Gökçe'nin fiyatlarına tepki! 3 burgere ödenen para şoke ettiNusret Gökçe'nin fiyatlarına tepki! 3 burgere ödenen para şoke etti
PARTNERProgramda peruk takarak çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in alay konusu olduProgramda peruk takarak çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in alay konusu oldu
Buz dolu küvette zor anlar! Bikiniyle girmek isterken...Buz dolu küvette zor anlar! Bikiniyle girmek isterken...
Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ Tamer Karadağlı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Flaş iddia: Muhalefetin ortak adayı İlhan Kesici

Flaş iddia: Muhalefetin ortak adayı İlhan Kesici

İkinci Dünya Savaşı'ndan bir ilk! En düşük oy oranını aldı

İkinci Dünya Savaşı'ndan bir ilk! En düşük oy oranını aldı

Yunanistan'ın Girit Adası'nda deprem

Yunanistan'ın Girit Adası'nda deprem

Freni boşalan kamyon 8 araca çarptı! Sürücüye piknik tüpüyle saldırdılar

Freni boşalan kamyon 8 araca çarptı! Sürücüye piknik tüpüyle saldırdılar

Bebeği diri diri mezara gömmüşlerdi! Yeni gelişme

Bebeği diri diri mezara gömmüşlerdi! Yeni gelişme

Koronavirüsle mücadelede yeni önlemler alınacak mı? Gözler bugünkü kabine toplantısına çevrildi

Koronavirüsle mücadelede yeni önlemler alınacak mı? Gözler bugünkü kabine toplantısına çevrildi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

İlk soruda elendi! Ünlü oyuncu lafını esirgemedi

İlk soruda elendi! Ünlü oyuncu lafını esirgemedi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Canlı yayına çırılçıplak çıktı!

Canlı yayına çırılçıplak çıktı!

Başörtüsünü çıkarmıştı! "Başroldüm şimdi dublör"

Başörtüsünü çıkarmıştı! "Başroldüm şimdi dublör"

Berfu Yenenler'den aldatma itirafı!

Berfu Yenenler'den aldatma itirafı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.