Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno paylaşımıyla beğeni topladı! Tıpkı annesi!

Başarılı oyuncu Tamer Karadağlı'nın, Arzu Balkan ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Zeyno Karadağlı, sosyal medya hesabından paylaştığı pozuyla dikkat çekti.

2006 yılında dünyaya gelen Zeyno Karadağlı, anne babası gibi sanatı meslek edinmeyi seçti. Hacettepe Üniversitesi'nde Konservatuvar okuyan Zeyno Karadağlı, sosyal medyada da epey aktif.

Takipçileri tarafından annesi Arzu Balkan'a benzetilen Zeyno, zaman zaman piyano çaldığı anları da sevenleriyle paylaşıyor.

Ayrıca Zeyno, film ve dizilerde seslendirme sanatçılığı yapıyor.



