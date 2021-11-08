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Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno paylaşımıyla beğeni topladı! Tıpkı annesi!

08.11.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği 'Haluk' karakteriyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno Karadağlı, Instagram hesabından paylaştığı pozuyla beğeni topladı.

Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno paylaşımıyla beğeni topladı! Tıpkı annesi!

Başarılı oyuncu Tamer Karadağlı'nın, Arzu Balkan ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Zeyno Karadağlı, sosyal medya hesabından paylaştığı pozuyla dikkat çekti.

Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno paylaşımıyla beğeni topladı! Tıpkı annesi!

2006 yılında dünyaya gelen Zeyno Karadağlı, anne babası gibi sanatı meslek edinmeyi seçti. Hacettepe Üniversitesi'nde Konservatuvar okuyan Zeyno Karadağlı, sosyal medyada da epey aktif.

Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno paylaşımıyla beğeni topladı! Tıpkı annesi!

Takipçileri tarafından annesi Arzu Balkan'a benzetilen Zeyno, zaman zaman piyano çaldığı anları da sevenleriyle paylaşıyor.

Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno paylaşımıyla beğeni topladı! Tıpkı annesi!

Ayrıca Zeyno, film ve dizilerde seslendirme sanatçılığı yapıyor.

Tamer Karadağlı'nın kızı Zeyno paylaşımıyla beğeni topladı! Tıpkı annesi!


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Tamer Karadağlı
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