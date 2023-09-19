Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk, Kültür ve Turizm Bakanı ile buluştu! "Bürokrasiyi çözmek için..."

Mehmet Nuri Ersoy, Başkent Kültür Yolu Festivali çerçevesinde düzenlenen 'Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri' öncesinde atamaları yapılan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ile bir araya geldi.

Müdürlerle kamera karşısına geçen Mehmet Nuri Ersoy, “Etkinliğe katılmadan önce biliyorsunuz kültür sanat kurumlarımıza yeni atamalar gerçekleştirdik. Kendilerinden çok büyük beklentilerimiz olan Tamer Karadağlı ve Tan Sağtürk ile süreci değerlendirme fırsatı da yakalayalım dedik. Biraz erken geldik. Kültür - sanat adına nasıl farkındalık oluşturabiliriz, etkinliklerimizi ne kadar daha kuvvetli ve geniş kitlelere yayılmasını sağlayabiliriz değerlendirmesini yaptık. İki arkadaşımızdan da bizim ve toplumumuzun beklentisi çok fazla” dedi.

"BEN HAYAL ETMEMİŞTİM..."

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanan Tamer Karadağlı, “Bizler de bir iddiayla geldik. Sayın Tan Sağtürk ile biz kardeş kurumlarız ve birlikte çok güzel işlere imza atacağımızdan hiç kuşkumuz yok" dedi.

Görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Tamer Karadağlı, bu görevi hayal etmediğini ancak çok çalışarak bürokrasiyi çözmeye çalıştığını ifade etti. Karadağlı açıklamasında "Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü birçok insanın hayal ettiği bir yer. Ben hayal etmemiştim açıkçası... Bazen en hayal etmediğiniz şeyler olur. Bu çok büyük bir sorumluluk ve ben de bu sorumluluğun farkındayım. Artık sadece Tamer Karadağlı olarak değil, bir kurum kimliğiyle hareket etmeye çalışıyorum. Ciddi çalışıyorum. Şimdi hem bürokrasiyi çözmek hem de devlet tiyatroları gibi dünyada eşi benzeri olmayan güzide bir kurumu yönetmek için elimden ne geliyorsa yapıyorum" dedi.

"SON DERECE SORUMLULUK GEREKTİREN BİR GÖREV"

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ise basın mensuplarına, “Biliyorsunuz; ben bale sanatçısıyım. Yaklaşık 40 senedir mesleğin içeresindeyim. Türkiye’nin birçok bölgesinde bu mesleği sevdirmek için hayatımı adadım ve birkaç çocuğa sevindirebildiysem ne mutlu bana. Son derece sorumluluk gerektiren bir görev. Şu anda içimdeki his ise büyük şeyler başaracağımıza inanıyorum. Çünkü hayaller çok büyük, destek de çok büyük. Sevgili Tamer Karadağlı ile birlikte mesleğimizi tüm ülkemize sevdirebilmek amacıyla yola çıkacağız. İddialı bir görev ama gece gündüz çalışarak bu işi halledebileceğimizi düşünüyorum” açıklamalarında bulundu.



