Tamer Karadağlı yeni işinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ağırladı

Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı. Çocuklar Duymasın'daki rolüyle hafızalara kazınan Karadağlı görevine hızlıca başladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi’ne gitti. Bakan Ersoy’u Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne atanan Tamer Karadağlı karşıladı.
Karadağlı, Ersoy’a Ekim ayında perdelerini açacak olan Devlet Tiyatroları'nda sahnelenecek temsiller hakkında bilgi verdi. Ersoy, yeni sezonda sanatçılar tarafından giyilecek kostümlerin hazırlık çalışmalarını inceledi.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen oyuncu seçimlerini de izleyen Ersoy, sanatçılara başarı diledi.