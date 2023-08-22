Yiğit Poyraz ve Yasmin Erbil'den tatilde aşk pozları

'Survivor' yarışmasıyla ünlenen Yiğit Poyraz bir süredir Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil ile aşk yaşıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alan Yasmin Erbil, her paylaşımı ve açıklamasıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.

Sevgilisi Yiğit Poyraz ile samimi pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil tatil pozlarına yenilerini ekledi.

Daha önce sevgilisiyle dudak dudağa pozlar veren Yasmin Erbil bu sefer de kıvrımlarını sergilediği mayosuyla boy gösterdi.

Erbil ve Poyraz'ın tatil pozları yine hayranlarından beğeni aldı.



