SPOR

Tamer Tuna: 8 hafta sonra kazanmış olmak güzel

GÖZTEPE HABERLERİ  | 27.04.2019 07:34 | Son Güncelleme

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Başakşehir karşısında kazanmaları ile ilgili olarak, “8 hafta sonra kazanmış olmak güzel" dedi.

Tamer Tuna: 8 hafta sonra kazanmış olmak güzel

Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir’i 2-0’lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tuna, aldıkları galibiyete inandıklarını vurgulayarak, "8 hafta sonra kazanmış olmak güzel. Kazanma alışkanlığı edinmek zordu. Geçen sene yaşadık. Sürdürülebilirliği ve ona inanmak kolay olmuyor. 6 haftadır bugünkü maçı nasıl kazanabiliriz diye düşündüğümüzde sadece böyle kazanabilirdik. Oyun içinde Başakşehir’in oyunu kontrolünde tuttuğunu ve opsiyonlarını fazla olduğunu biliyoruz. Sonuç odaklı oyuncuları var. Forvetleri dahi oyun kuran yapısıyla her rakibi zorluyor. Tebrik etmek gerekiyor. İnandığımız sadece buydu. Bugün maçta inandığımızı yaşadık. Oyunun ilk bölümünde gol atabilirsek kontra ataklarla çok pozisyon yakalayabileceğimizi düşündük. Öne geçtik bunu iyi koruduk. Defansif anlamda kazanma isteği baskısından dolayı bazı oyun planlarına konsantre olamadık. Taraftarımıza bunu veremedik. Bütünlüğü sağladığımızda başarılı olacak bir Göztepe var. Kazanmanın ötesinde bütünlüğü sağlamak kalan 4 haftada bizim için çok önemli. Başakşehir’i yenmiş, kendi rakiplerimizi sahamızda yenilmiş olmak biraz da futbolun cilvesi” şeklinde konuştu.

Bu halıya paha biçilemiyorBu halıya paha biçilemiyor
Göztepe'de çifte şokGöztepe'de çifte şok
'Büyük bir bedel ödüyoruz''Büyük bir bedel ödüyoruz'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Göztepe Tamer Tuna başakşehir Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Soylu: Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın

Soylu: Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın

Star TV'nin sevilen dizisi ekrana veda ediyor!

Star TV'nin sevilen dizisi ekrana veda ediyor!

Başakşehir'e evinde büyük şok!

Başakşehir'e evinde büyük şok!

Galatasaray yöneticisinden şampiyonluk tweeti!

Galatasaray yöneticisinden şampiyonluk tweeti!

F.Bahçe'nin eski hocası 70 yaşında yeni takımına imza attı

F.Bahçe'nin eski hocası 70 yaşında yeni takımına imza attı

Aykut Kocaman'dan G.Saray'a mesaj

Aykut Kocaman'dan G.Saray'a mesaj

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

'Büyük bir bedel ödüyoruz'

'Büyük bir bedel ödüyoruz'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Taraftarla tartıştılar, kadroya alınmadılar

Taraftarla tartıştılar, kadroya alınmadılar

Taraftarlar ile futbolcular birbirine girdi!

Taraftarlar ile futbolcular birbirine girdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serdar Gürler: 1 puana razıydık ama daha fazlasını yaptık

Serdar Gürler: Daha fazlasını yaptık

Tamer Tuna: 8 hafta sonra kazanmış olmak güzel

'8 hafta sonra kazanmış olmak güzel'

Göztepe'ye Yasin Öztekin ve Lumor Agbenyenu'dan kötü haber

Göztepe'de çifte şok

Tamer Tuna: Büyük bir bedel ödüyoruz

'Büyük bir bedel ödüyoruz'

Göztepe'de Kadu ameliyat olacak

Kadu ameliyat olacak

Göztepeli Halil Akbunar ve Alpaslan Öztürk için suç duyurusu

Süper Lig'in iki yıldızı için suç duyurusu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.