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Tamer Tuna: Bursa'da final oynayacağız

GÖZTEPE HABERLERİ  | 12.05.2019 07:42 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig’de Göztepe’nin sahasında Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldığı maçın ardından konuşan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, önümüzdeki hafta Bursa'da final gibi bir maç oynayacaklarını söyledi.

Tamer Tuna: Bursa'da final oynayacağız

Üç kez geriye düştüğü karşılaşmada Demir Grup Sivasspor ile berabere kalan Göztepe’de Teknik Direktör Tamer Tuna karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuştu. Tuna, “Çok odaklandığımız ve kazanmayı arzuladığımız bir maçtı. Bu arzuyu oyunun geneline yayamadık. Ligin son üçüncü maçını oynadık. Galip gelsik, çok şey kazanırdık. Ama kazandığımız tek şey 10 kişiyle geriye dönmüş olmamız ve Bursaspor’un önünde olmamız. Bugün aldığımız puanın olumlu veya olumsuz olduğunu ilerleyen haftalarda göreceğiz. Haftaya Bursa’da bir final oynayacağız. Bursa’dan başarılı skorla dönüp son maçta Ankaragücü’nü yenerek ligde kalma istiyoruz” dedi.

Taraftarların tepki gösterdiği Tayfur’a da değinen Tuna, “Taraftarımızın kendi tutkusunu oyuncuların lehine kullanması gerekiyor. İki haftadır çok formda olan Tayfur’a tepkiler oldu. Bütünleşmenin önemini biliyoruz. Taraftarımızın takımı her şeyin üzerinde tuttuğunu biliyoruz ve kalan 2 maçı milli mücadele olarak görüyoruz. Bu mücadele son maçın son düdüğüne kadar sürecek. Ligde kalmak için bütünlüğümüzü sağlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Göztepe Demir Grup Sivasspor Tamer Tuna

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