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Tamer Tuna: Finale çıkmak istiyoruz

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 14.02.2020 07:36 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak yarı finale yükselen Antalyaspor’da Teknik Direktör Tamer Tuna, "Yarı finali iki Antalya takımı oynayacak. Antalyaspor ile Alanyaspor. Finale çıkan yine biz oluruz umarım. Finale çıkan takım olmak istiyoruz" dedi.

Tamer Tuna: Finale çıkmak istiyoruz

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçında DG Sivasspor, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Antalyaspor deplasmanda attığı golün avantajı ile yarı finale yükseldi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, finale yükselmek istediklerini söyledi.

Tuna, "Kupa maçlarında ilk maçında 0-0 oluşundan dolayı bu maç için tüm konsantrasyonumuzu sağladığımızı düşünüyorum. Buraya gelirken hem hava muhalefeti hem yaşadığımız seyahat programının değişikliği bizi olumsuz etkilese de oyuncularımın motivasyonu ve üst seviye mücadelesi. Geriye düştükten sonra Antalyaspor’un iyi dönüşler yapabildiği geçen hafta da bunu yaşadık. Galibiyeti getiremedik ama berabere kaldık Kayseri’de. Sivasspor’un içinde olduğu durumu biliyoruz. Geçmişte de çok iyi bir kulüp olduğunu biliyorum. Sivas umarım daha başarılı olarak devam eder. Ligde başarılar diliyorum ama kupada biz devam ediyoruz. Yarı finali iki Antalya takımı oynayacak. Antalyaspor ile Alanyaspor. Finale çıkan yine biz oluruz umarım. Finale çıkan takım olmak istiyoruz. Son lig maçından 7 farklı oyuncu ile sahaya çıktık bugün. Bunu yapmak zorundaydık bazen mecbur kalıyoruz. Bugün oynayan tüm futbolcularımız oyun disiplinini başarılı bir şekilde yerine getirdiler. Sivas’a da lig boyunca başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.

(İHA)

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