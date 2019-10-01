SPOR

Tamer Tuna: Sahada iki farklı yarı vardı

GÖZTEPE HABERLERİ  | 01.10.2019 07:43 | Son Güncelleme

Süper Lig 6. haftasında Gazişehir Gaziantep ile 1-1 berabere kalan Göztepe’de maçın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Tamer Tuna, maçı değerlendirdi.

Tamer Tuna: Sahada iki farklı yarı vardı

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, ligin iyi takımlarından biri ile karşılaştıklarını vurgulayarak, "İki ayrı yarı vardı. İlk devre oyun anlamında çok başarılıydık. Topa sahip olan ikili mücadelede de iyiydik. İkinci yarı kalecimiz Beto’nun kırmızı kart görmesi her şeyi değiştirdi. Gazişehir Gaziantep’in eksik kalan takımlara karşı başarılı olduğunu biliyorduk. Kaybedebilirdik. Son 15 dakikada Gazişehir kanatlardan iyi geldi. Ancak biz iyi pozisyon alan bir takımız. Buradan 1 puanla ayrılmamız sevindiricidir. Gazişehir Gaziantep iyi takım, lige uygun bir takımdır. Hücumda hızlı oyuncuları var. Onları da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı
'Galibiyetlerin devamı gelmeli''Galibiyetlerin devamı gelmeli'
Göztepe'de ilklerin gecesiGöztepe'de ilklerin gecesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazişehir Gaziantep Göztepe Tamer Tuna Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

Başkanlık için flaş açıklama! Aday...

Başkanlık için flaş açıklama! Aday...

Terim'den eleştirilere flaş yanıt!

Terim'den eleştirilere flaş yanıt!

Ve Mesut Özil kararı verildi!

Ve Mesut Özil kararı verildi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tamer Tuna: Sahada iki farklı yarı vardı

'Sahada iki farklı yarı vardı'

Tamer Tuna: Galibiyetlerin devamı gelmeli

'Galibiyetlerin devamı gelmeli'

Göztepe'de ilklerin gecesi

Göztepe'de ilklerin gecesi

Tamer Tuna galibiyeti yorumladı

Tamer Tuna galibiyeti yorumladı

Göztepe 1 - 0 Konyaspor

Göztepe siftah yaptı

Süper Lig'in gol fakiri Göztepe

Süper Lig'in gol fakiri Göztepe

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.