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Tamer Tuna, Sivasspor'un yeni teknik direktörü oldu

SİVASSPOR HABERLERİ  | 30.05.2018 16:26 | Son Güncelleme

Sivasspor, Göztepe ile yollarını ayıran teknik direktör Tamer Tuna ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Tamer Tuna, Sivasspor'un yeni teknik direktörü oldu

Sivasspor, teknik direktör Tamer Tuna ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

İşte kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama:

"Demir Grup Sivasspor´umuz Teknik Direktör Tamer Tuna ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 41 yaşındaki Tamer Tuna Başkanımız Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde resmi sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon Göztepe'de görev yapan Tamer Tuna daha önce 2014-2015 sezonunda kırmızı-beyazlı ekibimizde yardımcı antrenör olarak görev yapmıştı.

Teknik Direktörümüz Tamer Tuna'ya kulübümüze hoş geldin diyor, yeni görevinde sonsuz başarılar dileriz."

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Tamer Tuna Sivasspor

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