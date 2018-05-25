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Tamer Tuna, Trabzonspor'un yeni hocası oluyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 25.05.2018 17:20 | Son Güncelleme

Samet Aybaba, Tolunay Kafkas, Fatih Tekke gibi isimlerle görüşen Trabzonspor yönetimi Tamer Tuna'nın da kapısını çaldı. Tamer Tuna ile yapılan ilk görüşme olumlu geçti.

Tamer Tuna, Trabzonspor'un yeni hocası oluyor

Teknik adam arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da gündeme sürpriz bir isim geldi. Samet Aybaba, Tolunay Kafkas, Fatih Tekke gibi isimlerle görüşen bordo mavili yönetim Tamer Tuna'nın da kapısını çaldı.

Yönetim, Göztepe ile geride bıraktığımız sezonda büyük çıkış yakalayan ancak geçtiğimiz günlerde sürpriz şekilde izmir temsilcisiyle yolları ayrılan Tamer Tuna ile temasa geçti.

41 yaşındaki teknik adamla gerçekleşen ilk görüşmenin olumlu geçtiği öğrenilirken, son görüşmenin ardından Tamer Tuna'nın bordo mavili ekibe imza atabileceği öğrenildi.

Trabzonspor genel kooordinatörü Özkan Sümer de yaptığı açıklamada, "Hocamız 2 gün içinde takıma katılacak ve yerli bir isim olacak. Teknik direktörün de resmi olarak takıma katılmasıyla transfer çalışmaları hızlanacak" diye konuştu. (BeIN SPORTS)

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Tamer Tuna Trabzonspor

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