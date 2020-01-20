Tamer Tuna: Yabancı oyuncular futbolu hızlandırdı

Teknik direktörlerin oyun anlayışının önemini vurgulayan Tuna, kendisinin görev yaptığı takımlarda hep hızlı futbol oynatmayı felsefe edindiğini söyledi. Futbolda geçen süre azlığı ve yavaş futbol oynanmasında topun oyunda kalma süreleri, faullerden sonraki geçen süre, kalecilerin topa sahip olduğu anlar, hakemlerin oyuna etkisinde yavaş oynatma ya da bekletme, bazen teknik direktörlerin tempo düşürme gibi durumlarıyla karşılaşıldığına değinen Tuna, bu durumun oyun anlayışındaki değişiklikle düzelebileceğini dile getirdi.

"TÜRKİYE'DE BU ZARARI HEPİMİZ GÖRÜYORUZ"

Avrupa liglerindeki maçlarla Türkiye ligindeki müsabakalarda faul sayısının birbirine yakın olduğunu anlatan Tuna, "Faulden sonraki reaksiyonlar, bekleyiş, atışı kullanma, top oyun dışındayken özellikle taç, korner atışlarında bekleme süreleri, VAR sistemi ile bekleme sürelerinin uzaması her şey etki. Ama en önemlisi oyun yavaş oynandığı için fizyolojik ve zihinsel açıdan oyuncular oyuna etki adına vermek istediklerini verememe, bizler için de futbolu takımlar anlamında ileri taşıma, bireysel performansları artırma adına da Türkiye'de bu zararı hepimiz görüyoruz" diye konuştu.

"ANTRENMANDA BİLE OYUNU DURDURDUĞUMUZ OLUYOR"

Türkiye'de futbolun yavaş oynanmasının hep tartışıldığını anlatan Tuna, şunları söyledi:

"Biz de öyle antrenmanlarda bile oyunu durdurduğumuz oluyor. Basit oyun tamam. Antrenmanda karşısında arkadaşı var. Pası oynamıyor, tekrar arıyor, arıyor. Yani en iyiyi yapma düşüncesi ya da en iyiyi arama düşüncesi hepimizde var ama bu özelliklerimiz de oyunu yavaşlattığımızda oluyor. Yani anlayışı değiştirdiğimizde ya da oyuncunun pas hızını oyun anlamında hızlandırdığımızda zaten oyun hızlanmış oluyor. Hem taktikte istediklerimizi alabiliyorsunuz. Çünkü hızlı düşünmemizi sağlıyor ama bunun tek taraflı hiçbir yönü yok. Ben kişisel anlamda zaten bu farkları yaşamış bir teknik direktörüm."