TAMİRHANE OYUNCULARI VE KONUSU! Tamirhane filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kanal D yayın akışı

Tamirhane filminin yayınlanacağı kanal ve konusu merak edildi. Kadrosunda Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak ve Erkan Kolçak Köstendil gibi isimleri bulunduran ve 2022 yılı yapımlı Tamirhane filmi Kanal D'de ekrana geliyor. İşte Bülent Şakrak'ın senaristliğini, Erkan Kolçak Köstendil'in ise yönetmenliğini yaptığı Tamirhane filmi ile ilgili merak edilenler...
Nejat İşler - Yılmaz
Rıza Kocaoğlu - Müjdat
Erkan Kolçak Köstendil - İdris
Merve Dizdar - Aynur
Bülent Şakrak - Ayhan
Ali Seçkiner Alıcı - Kayhan
Engin Hepileri - Gürdal
Erkan Can - Polis
Yaren Alaca - Meral
Gökhan Kıraç - Zargana
Haluk Bakır - Vamık
Yılmaz ve Müjdat, yetiştirme yurdunda büyüyen iki kader kardeşidir. Onlara, tıpkı kendileri gibi yetiştirme yurdunda büyüyen manevi babaları Erkan ve Bülent'ten boya ve kaporta dükkanı kalır. Her şey yolunda giderken bir gün bir tamir sırasında başlarına ilginç bir olay gelir ve ihtiyar bir adam hayatını kaybeder. Ceset üstlerine kalınca onu yakıt tankına koyan iki kardeş, bu tanktan alınan tinerle boyanan arabaların daha iyi göründüğünü fark eder.
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
18:20 Kanal D Ana Haber
20:00 Tamirhane (Yerli Sinema)
22:30 Tamirhane (Yerli Sinema)
00:45 Yabancı Sinema
02:45 Aşk ve Umut
04:00 Poyraz Karayel
05:15 Güneşi Beklerken