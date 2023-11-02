TAMİRHANE OYUNCULARI VE KONUSU! Tamirhane filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kanal D yayın akışı

Tamirhane filminin yayınlanacağı kanal ve konusu merak edildi. Kadrosunda Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak ve Erkan Kolçak Köstendil gibi isimleri bulunduran ve 2022 yılı yapımlı Tamirhane filmi Kanal D'de ekrana geliyor. İşte Bülent Şakrak'ın senaristliğini, Erkan Kolçak Köstendil'in ise yönetmenliğini yaptığı Tamirhane filmi ile ilgili merak edilenler...

TAMİRHANE OYUNCULARI

Nejat İşler - Yılmaz

Rıza Kocaoğlu - Müjdat

Erkan Kolçak Köstendil - İdris

Merve Dizdar - Aynur

Bülent Şakrak - Ayhan

Ali Seçkiner Alıcı - Kayhan

Engin Hepileri - Gürdal

Erkan Can - Polis

Yaren Alaca - Meral

Gökhan Kıraç - Zargana

Haluk Bakır - Vamık

TAMİRHANE FİLMİ KONUSU

Yılmaz ve Müjdat, yetiştirme yurdunda büyüyen iki kader kardeşidir. Onlara, tıpkı kendileri gibi yetiştirme yurdunda büyüyen manevi babaları Erkan ve Bülent'ten boya ve kaporta dükkanı kalır. Her şey yolunda giderken bir gün bir tamir sırasında başlarına ilginç bir olay gelir ve ihtiyar bir adam hayatını kaybeder. Ceset üstlerine kalınca onu yakıt tankına koyan iki kardeş, bu tanktan alınan tinerle boyanan arabaların daha iyi göründüğünü fark eder.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

18:20 Kanal D Ana Haber

20:00 Tamirhane (Yerli Sinema)

22:30 Tamirhane (Yerli Sinema)

00:45 Yabancı Sinema

02:45 Aşk ve Umut

04:00 Poyraz Karayel

05:15 Güneşi Beklerken





