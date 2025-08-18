SPOR

Tammy Abraham, gol sayısını 6’ya çıkardı

Beşiktaş’ın İngiliz golcüsü Tammy Abraham, Eyüpspor karşısında fileleri havalandırarak siyah-beyazlı formayla attığı gol sayısını 6’ya çıkardı.

Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Eyüpspor’u 2-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Siyah-beyazlıların sezon başında kadroya kattığı Tammy Abraham, karşılaşmanın 19. dakikasında penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Abraham, bu golle siyah-beyazlılardaki 6. gol sevincini yaşadı.

Tammy Abraham, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda oynanan Shakhtar Donetsk karşısında 1, St. Patrick’s maçlarında ise 4 gol kaydetmişti.
Karşılaşmaya 11’de başlayan İngiliz golcü, 90 dakika sahada kaldı.

beşiktaş
