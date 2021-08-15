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Tan Taşçı: Birlikte müzikle iyileşeceğiz

15.08.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Tan Taşçı, Açıkhava Turnesi'nin Altınoluk konseri için dün akşam Edremit Altınoluk Antandros Amfi Tiyatro sahnesinde müzikseverleriyle buluştu. Geçtiğimiz zorlu süreçte seyircisi ile moral bulan Taşçı, "İyi ki geldiniz, biz birlikte büyüdük, birlikte müzikle de iyileşeceğiz." dedi.

Tan Taşçı: Birlikte müzikle iyileşeceğiz

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sanatçı Tan Taşçı, Açıkhava Turnesi'nin Altınoluk konseri için geçtiğimiz akşam Edremit Belediyesi Altınoluk Antandros Amfi Tiyatro sahnesindeydi.

Taşçı, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de eş zamanlı başlayan orman yangınlarının ardından Kastamonu'da yaşanan sel felaketi nedeniyle bu zorlu süreçte seyircisi ile moral buldu. 39 yaşındaki şarkıcı, "İyi ki geldiniz... Biz birlikte büyüdük, birlikte müzikle de iyileşeceğiz." dedi.

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Tan Taşçı, 14 Ağustos Ayvalık Amfi Tiyatro, 19 Ağustos Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro (2. konser), 21 Ağustos Marmaris Amfi Tiyatro, 24 Ağustos İstanbul Harbiye Açıkhava (5. konser) ve 31 Ağustos Bodrum Antik Tiyatro (2. konser) sahnelerinde performans sergileyecek.

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