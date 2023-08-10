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  4. Tan Taşçı'nın aracı TIR'la çarpıştı! Şarkıcı Tan hastaneye kaldırıldı... Tan Taşçı'nın sağlık durumu

Tan Taşçı'nın aracı TIR'la çarpıştı! Şarkıcı Tan hastaneye kaldırıldı... Tan Taşçı'nın sağlık durumu

10.08.2023 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tan Taşçı sevenlerini korkuttu. Burdur'da TIR'la çarpışan cipteki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri ve yanlarındaki bir kişi yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Taşçı'nın sağlık durumu merak edildi. Şarkıcı Tan ve yanındaki iki kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı aktarıldı.

Şarkıcı Tan Taşçı ve menajeri Ecmel Kayahan, Burdur'un Bucak ilçesinde kaza geçirdi. Tırla çarpışan cipteki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri ve yanlarındaki bir kişi yaralandı.

Ecmel Kayahan idaresindeki cip, Bucak- Antalya kara yolu Bölge Trafik Denetleme İstasyonu yakınında aynı istikamette ilerleyen Murat Bedir yönetimindeki 15 NK 616 plakalı tırla çarpıştı.

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TAN TAŞÇI'NIN SAĞLIK DURUMU

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan cipteki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri olduğu öğrenilen Ecmel Kayahan ve yanlarındaki Mahmut Emre sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Hayati tehlikeleri olmadığı belirtilen Taşçı'nın ve diğer iki kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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