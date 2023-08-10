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  4. Icardi'nin eşi Wanda Nara İstanbul turu yaptı! Esnafın sözleri şaşırttı

Icardi'nin eşi Wanda Nara İstanbul turu yaptı! Esnafın sözleri şaşırttı

10.08.2023 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi İstanbul'a ailesiyle gelip yerleşti. Wanda Nara ve çocuklar ise geçtiğimiz gün İstanbul turu yaptı. Ayasofya önünden paylaşım yapan Wanda Nara'ya ise yorum yağdı.

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi, yeni sezon için analşma sağlayıp ülkemize dönünce taraftar bayram etti. Gerek eşinin paylaşımları gerek lüks eviyle gündemden düşmeyen Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara ve çocukları geçtiğimiz gün İstanbul turu yaptı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Wanda Nara İstanbul'da tarihi yarımadayı dolaşırken bol bol paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

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Seksi pozlarıyla tanınan Wanda Ayasofya'yı da arkasına alarak poz verince Türk hayranlarından yorum gecikmedi. Wanda Nara'yı görenler "Turizm elçisi mübarek", "Icardimizin emaneti geziyor" yorumlarında bulundu.

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ESNAFIN SÖZLERİ ŞAŞIRTTI

Wanda Nara, esnafla da sohbet etti. İkramların tadına bakan Nara, bir esnafın 'Icardi ile yatıyorum' sözü üzerine şaşkınlığını gizleyemedi. O anlar ise sosyal medyanın diline düştü.

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Mauro Icardi sosyal medya turu

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