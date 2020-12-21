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Taner Ölmez'den müjdeli haber! Tarih belli oldu

21.12.2020 14:45 | Son Güncelleme:
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Taner Ölmez'den müjdeli haber! Tarih belli oldu

Geçtiğimiz haziran ayında meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile nişanlanan Taner Ölmez'den son dakika evlilik açıklaması geldi. İşte Ölmez'in o açıklaması...

Reyting rekortmeni "Mucize Doktor" dizisinde hayat verdiği 'Ali Vefa' karakteriyle hayran kitlesini genişleten Taner Ölmez, özel hayatıyla ilgili aldığı kararı ilk kez açıkladı.

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Gazeteci Fatih Portakal'ın YouTube kanalına konuk olan Taner Ölmez, özel hayatı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TARİH BELLİ!

Taner Ölmez, "Covid-19 salgını olmasaydı şimdi evli biriydim. Nişanlım Ece Çeşmioğlu ile 2021'in yazında evleneceğiz. Pandemi bitmezse bile sınırlı sayıda davetliyle bu nikah kıyılacak" açıklamasında bulundu.

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3 MİLYON TL'YE EV ALDI

Öte yandan diziden haftalık 30 bin TL kazanan Taner Ölmez, Bağdat Caddesi’nden 3 milyon TL’ye bir ev satın aldı. Kız arkadaşıyla evlendikten sonra yaşamını buradaki lüks dairesinde sürdürecek olan oyuncu, evin dekorasyonunu da Çeşmioğlu’nun zevkine göre döşeyecek.

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