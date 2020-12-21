Taner Ölmez'den müjdeli haber! Tarih belli oldu

Reyting rekortmeni "Mucize Doktor" dizisinde hayat verdiği 'Ali Vefa' karakteriyle hayran kitlesini genişleten Taner Ölmez, özel hayatıyla ilgili aldığı kararı ilk kez açıkladı.

Gazeteci Fatih Portakal'ın YouTube kanalına konuk olan Taner Ölmez, özel hayatı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TARİH BELLİ!

Taner Ölmez, "Covid-19 salgını olmasaydı şimdi evli biriydim. Nişanlım Ece Çeşmioğlu ile 2021'in yazında evleneceğiz. Pandemi bitmezse bile sınırlı sayıda davetliyle bu nikah kıyılacak" açıklamasında bulundu.

3 MİLYON TL'YE EV ALDI

Öte yandan diziden haftalık 30 bin TL kazanan Taner Ölmez, Bağdat Caddesi’nden 3 milyon TL’ye bir ev satın aldı. Kız arkadaşıyla evlendikten sonra yaşamını buradaki lüks dairesinde sürdürecek olan oyuncu, evin dekorasyonunu da Çeşmioğlu’nun zevkine göre döşeyecek.



